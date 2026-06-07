UNUTRAŠNJA LEPOTA SE EMITUJE SPOLJA: Tanja Savić otkrila tajnu njenog savršenog izgleda, pa progovorila o udaji i odnosu sa njenim partnerom: PRAVI JE AUTORITET I ZNA KAKO SA DECOM!

Progovorila o svemu!

U emisiji ''Premijera vikend specijal'', sagovnornica voditeljke Bojane Lazić bila je pevačica Tanja Savić, koja je progovorila o svojoj karijeri, ali i privatnom životu.

Ljudi govore da nikada bolje nisi izgledala, a zadržala si mladalački izgled i duh, da li se tako i osećaš?

- Veoma mi je drago zbog toga. Lepo mi je i laska mi kad me neko pohvali. Nisam navikla na komplimente, verovatno to negde iz detinjstva potiče, ali mi je drago što je tako. Smatram da je sve stvar unutrašnje lepote i da se emona emotuje spolja.

Često si u belom u poslednje vreme, da li time nagoveštavaš neke lepe vesti, udaju?

- Mislim da sam ja malo zakasnila za to. Nikad nije kasno, nemam predrasude o tome, ali smatram da ljubav nije dokaz na papiru. Ljubav je nešto mnogo više i mnogo teže. Mnogo soli moraju ljudi da pojedu zajedno, da bi odnos bio čvrst. Moj partner i ja smo zaista svašta nešto prošli, pogotovo u poslednje vreme. Danas je ljudi često razvode, a nisu svesni da kada prođe ono najteže, tada ljudi opstaju.

U medijima se često piše kako je tvoj partner prihvatio tvoju decu, koliko ti je to važno?

- To mi daje vetar u leđa. Na mom nastupu je bio pored moje dece, bio je sa njima. Valjda je to neka nagrada, mislim da sam zaslužila to. Nikada nisam u superlativu govorila o sebi, ali smatram da jesam zaslužila da budem voljena.

Kakva su tvoja deca, kao tinedžeri, da li su dobri?

- Jesu, dobri su, zaista. Uvek sam se trudila da sa njima razgovaram, ponekad sam im i dostadna, jer često pričam sa njima. Muki je tu, nekako po kratkom postupku, pravi je autoritet i zna kako sa decom, to mi je mnogo drago.

Da li bi volela da dobiješ jednu devojčicu?

- Volela bih, naravno. Moramo da se smirimo, da bi do toga došlo. Stresan je posao, ne spava se, telo je u stresu kad ne spava.

Kako neguješ svoj glas?

- Ne mogu da kažem da specijalno čuvam glas, ali pred nastup ne pijem hladnu vodu. Naglasim da želim vodu sobne temperature.

Autor: S.Z.