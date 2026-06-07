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DADILJA JE MALTRETIRALA MOJU DECU: Tanja Savić progovorila o teškom periodu, otkrila sve o borbi sa anksioznošću, pa otkrila na koji način vaspitava sinove!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otkrila nepoznate detalje iz svog života!

Tanja Savić u novom izdanju ''Premijera - Vikend specijala, otkrila je voditeljki Bojani Lazić nepoznate detalje iz svog života, te se osvrnula na period života, koji je na nju ostavio veliki trag.

Foto: TV Pink Printscreen

Tanja, ovih dana je kao bomba odjeknulo to da su Sloba Vasić i Mina Kostić, tvoje kolege, završili u bolnici ''Laza Lazarević''. Da li si to čula?

- Veoma je teško. Bojana, ne znam da li znaš da i ja imam anksioznost. Imam je, to je poremećaj današnjeg vremena. Nespavanje je problem, kad nemate pomoć od strane porodice, kada je potrebna. Današnje bake, ne žele da čuvaju svoje unuke. Ranije je to bio slučaj, stričevi, ujaci, ujne, tetke...svi su pomagali. Danas se dadiljama daju deca. U mom slučaju, imala sam dadilju, koja je maltletirala moju decu, a deca su bila mala, nisu mogla to da mi kažu. Dadilju nisam tužila, sad, iz ove perspektive, to bih uradila. Mi kao roditelji, moramo da usmerimo decu da nemamo anksioznost. Dok smo odrastali, roditelji su govori ''batina je iz raja izašla''. Dete mora da se poštuje i da se usmerava za ovaj život. Mora da bude samostalno i svesno da roditelji neće uvek biti tu. Uglavnom su majke razmazile mušku decu i govorile ''neka, sine, ja ću'', time su ih onesposobile i oni su našli žene, koje su im poput druge majke. Na osnovu tog šablona traže žene. Ako neko ima problem, psihoterapija mora da se praktikuje i medikamenti. Ljudi je izbegavaju, a medikamenti nisu svesni se hormon sreće troši. Danas smo se odvojili od prirode, treba da gazimo bosi po travi, to je prava stvar.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#Dadilja

#Tanja Savić

#anksioznost

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