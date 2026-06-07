IZNENAĐENJE ZA SVE U STUDIJU! Ćana oduševila dolaskom, napravila žurku, pa zapevala svoj HIT, Tanja Savić joj pala u zagrljaj, a evo šta koleginice kažu jedna o drugoj!

U Ćaninom stilu!

Pevačica Tanja Savić bila je gost u studiju kod Bojane Lazić u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'', a onda joj se u svom stilu pridružila koleginica Ćana Mitrović. Ona je zapevala svoj veliki hit ''Zdravo svima'', a na harmonici ju je pratio Borko Radivojević. Tanja joj je pala u zagrljaj odmah, a onda su svi u studiju zaigrali.

- Neću reći čime ulazim na koncert, dođite da vidite. Motor su stavili, svašta je bilo. Marija Šabić je prpremila jednu holivudsku keaciju, zamisli sada da se pojavim sa kacigom - rekla je Ćana na početku i dodala:

- Bilo bi mi zadovoljstvo da dođeš ako ne radiš. Ja gledam stalno prognozu, trebalo bi da bude 27, 28, ne piše da nema kiše. Molićemo se Bogu da ne bude kiše. Moja publika je laka i energična publika. Plašila sam se da uradim nešto veliko kao što je Taš, da me nisi na prepad pitali organizatori još bih ja razmišljala i taktizirala - poručila je pevačica i dodala:

- I sin i suprug imaju tremu podjednako kao ja. Stresno je, ima mnogo emisija, podkasta, reklama nikad dosta. Takvo je vreme, ja želim da obavestim svoje ljude - rekla je Ćana, a onda progovorila o Tanji.

- Mnogo mi je drago što se Tanja vratila u punom sjaju... Zahvaljujući njenom trudu, kvalitetu... Tanja je vrhunski pevač i mnogo draga cura, nju svi vole, ima takvu energiju - kaže Ćana.

- U Splitu je sledeći koncert. Ja odbijam čak, ne mogu preko svojih mogućnosti, naš posao nije nimalo lak - zaključila je Tanja, koja je za Ćanu imala samo reči hvale.

Autor: Pink.rs