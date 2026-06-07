AKTUELNO

Domaći

IZNENAĐENJE ZA SVE U STUDIJU! Ćana oduševila dolaskom, napravila žurku, pa zapevala svoj HIT, Tanja Savić joj pala u zagrljaj, a evo šta koleginice kažu jedna o drugoj!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U Ćaninom stilu!

Pevačica Tanja Savić bila je gost u studiju kod Bojane Lazić u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'', a onda joj se u svom stilu pridružila koleginica Ćana Mitrović. Ona je zapevala svoj veliki hit ''Zdravo svima'', a na harmonici ju je pratio Borko Radivojević. Tanja joj je pala u zagrljaj odmah, a onda su svi u studiju zaigrali.

- Neću reći čime ulazim na koncert, dođite da vidite. Motor su stavili, svašta je bilo. Marija Šabić je prpremila jednu holivudsku keaciju, zamisli sada da se pojavim sa kacigom - rekla je Ćana na početku i dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

- Bilo bi mi zadovoljstvo da dođeš ako ne radiš. Ja gledam stalno prognozu, trebalo bi da bude 27, 28, ne piše da nema kiše. Molićemo se Bogu da ne bude kiše. Moja publika je laka i energična publika. Plašila sam se da uradim nešto veliko kao što je Taš, da me nisi na prepad pitali organizatori još bih ja razmišljala i taktizirala - poručila je pevačica i dodala:

- I sin i suprug imaju tremu podjednako kao ja. Stresno je, ima mnogo emisija, podkasta, reklama nikad dosta. Takvo je vreme, ja želim da obavestim svoje ljude - rekla je Ćana, a onda progovorila o Tanji.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnogo mi je drago što se Tanja vratila u punom sjaju... Zahvaljujući njenom trudu, kvalitetu... Tanja je vrhunski pevač i mnogo draga cura, nju svi vole, ima takvu energiju - kaže Ćana.

- U Splitu je sledeći koncert. Ja odbijam čak, ne mogu preko svojih mogućnosti, naš posao nije nimalo lak - zaključila je Tanja, koja je za Ćanu imala samo reči hvale.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Pink.rs

#Tanja Savić

#pevačica

#Ćana Mitrović

POVEZANE VESTI

Domaći

Proslavila spektakl u Beogradskoj areni: Tanja Savić napravila žurku za najbliže pa zapevala svoj najveći hit i oduševila sve, a njega posebno

Domaći

Svetska, a naša! Ćana ušla u Amidži u kolima, pa zapevala svoj najveći hit

Domaći

Napravila žurku godine: Nada Topčagić je bila iznenađenje na 18. rođendanu, a tamo se pojavio i ON

Domaći

DEVOJČICE O OVOME MAŠTAJU: Pevačica ćerki napravila magičnu žurku za 2. rođendan! IGRAČKE, SLATKIŠI, A TEK DA VIDITE DEKORACIJU (FOTO)

Domaći

KAD SMO POMISLILI DA OD NJE VIŠE NEMAMO ŠTA DA VIDIMO, ĆANA ZAPEVALA SA KROVA! Pevačica ponovo oduševila pojavom na veselju, pa napravila haos na druš

Domaći

Sve su to njeni fanovi: Taki progovorio o Sofijinom kopiranju Maje, pa dao svoj sud o njenom turbulentnom odnosu sa Terzom (VIDEO)