ZNAM DA JE PRIVEDEN BRAT MMA BORCA! Dejan Petrović se oglasio nakon što je njegova ćerka pretučena: Nosi kragnu! Spremio tim advokata!

Prema rečima muzičara, brat čuvenog MMA borca, koji je nakon napada pobegao sa Zlatibora za Beograd, sada se nalazi u rukama policije.

Poznati muzičar Dejan Petrović doživeo je pakao kada je njegovu ćerku Jovanu brutalno pretukao brat MMA borca M. B. Nasilnik je sada i priveden.Dejan Petrović je opisao jezive trenutke kada je saznao šta se njegovoj ćerki dogodilo. Jovana je porodicu probudila usred noći, uplašena i u suzama.

- Bogu hvala, dobro je, nosi kragnu u kući. Boli je malo, teže guta i otekao joj je taj deo oko grkljana i jabučice. Tek jutros ju je stigao strah, baš se uplašila. Juče nas je doktor za ORL upitao da li smo svesni da udarac u grkljan može da se završi smrtnim ishodom! Tako da, kada smo skontali šta je sve moglo da bude, ispalo je najbolje što je moglo", zaključio je otac pretučene devojke.

Napadač priveden, Petrović spremio advokatePrema rečima muzičara, brat čuvenog MMA borca, koji je nakon napada pobegao sa Zlatibora za Beograd, sada se nalazi u rukama policije. Petrović ističe da neće dozvoliti da ovaj slučaj prođe nekažnjeno i da je već angažovao pravni tim.

- Ja koliko imam informaciju, on je sinoć uhapšen, priveden, ili se predao sam, ne znam tačno. Uglavnom znam da je priveden, za dalje ne znam. Čekamo sutra, ponedeljak, radni dan, da vidimo šta se dešava - izjavio je Dejan i dodao:

- Iskreno da vam kažem, prvi put se suočavam sa ovakvim slučajem i ne znam ništa oko toga. Advokate sam spremio i čekam da vidim da li prvo tužilaštvo treba da se izjasni.

Pokušali da se izvine

U javnosti su se pojavile informacije da su predstavnici napadača pokušali da stupe u kontakt sa porodicom Petrović kako bi izgladili situaciju, što je muzičar i potvrdio. Ipak, Dejan je bio izričit da nikakva izvinjenja ne dolaze u obzir nakon mučkog prebijanja njegovog deteta.

Pokušaj izvinjenja preko posrednika kategorički odbijen.

- Meni su ti ljudi koji su me zvali rekli da je on pokušavao da se izvini preko posrednika, ali koliko je to tačna informacija, ne znam. Mene jesu zvali, ali ja ne želim nikakvo izvinjenje posle ovoga! Da su hteli da se izvine, mogli su to da učine juče ujutru, a ne da pobegnu sa Zlatibora za Beograd. Iskreno da vam kažem, da sam ja imao problem na mojoj svirci, ništa od ovoga ne bih davao javno, ali pošto ja moje dete nikada nisam udario, da mi neko bije dete po ulici, ja stvarno ne mogu da pređem preko toga - poručio je besni otac.

Inače, Užičani su besni zbog incidenta koji se desio u njihovom gradu.

Autor: M.K.