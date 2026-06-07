Ne štedi reči! Haris Džinović odbrusio na pomen Meline Galić, pa otkrio da li je sada zauzet: Da patim za brakom?!

Otvorio dušu!

Sagovornik voditeljke Bojane Lazić u emisiji ''Premijera vikend specijal'' bio je pevač Haris Džinović, koji je progovorio o o novim poslovnim poduhvatima, ali i dešavanjima na privatnom planu.

Harise, sinoć ste imali nastup u Beogradu, bilo je ludo i nezaboravno, mnogi to kažu, kako je bilo, je l' ste se naspavali?

- Fenomenalno je bilo, nisam se naspavao. Nemam često u Beogradu nastupe, ali ih ima. Prija mi, naravno, kada sam kod kuće.

Uskoro imate nastup u Puli, da li je taj datum konačan?

- Da, ostao je. U Beogradu imam 25. Decembra nastup u Sava centru.

Kakav će repertoar biti?

- Biće očekivan, kao i uvek. Uglavno dodajem po dve, tri, pet pesama, u zavisnosti od dužine mojih nastupa. Ako publika želi, nekad se doda, ali ne previše, jer se onda publika prezasiti.

Kako Vi održavate glas decenijama?

- Sve proziv glasa radim, zapravo, ali nemam nikakvo pravilo. Eto, sutra moram da kažem da idem kod Saleta Nikolića sutra, vreme je da snimim nešto. Nisam kompletirao sve, uvek nešto nedostaje oko testa ili melodije, kad sve spremim, vreme je za se pesma izbaci. Ovo su pesme koje sam ja napravio pre trideset, četrdeset godina, kada sam ih napisao. Otpevaću ih s istim žarom, kao da sam ih juče napisao.

Da li su nekom posvećene te pesme?

- Nisu, ne. Jednom sam posvetio pesmu devojci, kada sam bio mladić i to je to. Ne posvećujem ja pesme. Naziv nemam još uvek, to je najlakše.

Da li je istina da vi umetnici najbolje pesme stvarate kada patite?

- Nema istine što se mene tiče. Što mislite da ja patim? Vi mislite da sam ja u toj grupi?! Mladalačke ljubavi su pune patnje, ali kako ću ja patiti? Što bih ja patio?

Za brakom, izgubljenom ljubavi?

- Za brakom? Za ljubavi? Očigledno nije ni bila. Da je ljubav, ostala bi onda ta ljubav.

Jedna vaša koleginica nedavno je izjavila da je bila sa vama u emotivnoj vezi, a vi ste to demantovali, da li je to istina?

- Laže. Ona sa mnom nije bila, ali neke druge, jesu, verovatno. Ona nije. Sada sam solo, to da.

Haris je potom odgovarao na pitanja s kartica, gde je približio ljudima koji decenijama prate njegov rad i njegovu ličnost i ko je on zapravo privatno.

Ako želite da me zadirkujete, možete da me pitate za?

- Ja objašnjavam ljudima, ali džaba kad ljudi to ne mogu da me shvate. ''Suviše sam davao'', rekao sam lakonski. Nije u pitanju novac, već ljubav, prijateljstvo i sigurnost. Sve komponente koje obuhvata jedna zajednica, ne samo iz džepa. Ne, nije tako, već sam sebe sao u kopletu, a razvilo se tako kao da sam dao samo materijalne stvari.

Da sam svetska zvezda, voleo da mi partner bude u se*si sceni ko?

- Oh, ovo ne znam. Ima veoma lepih glumica. Sindi Kraford je uvek bila simbol za lepotu, to je činjenica.

Autor: S.Z.