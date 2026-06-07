Molim vas... Prvo oglašavanje Pavla Mensura o vezi sa 11 godina starijom Jelisavetom, a evo kako je ona reagovala

Domaću javnost iznenadila je vest o novom glumačkom paru o kom bruje svi mediji.

Atraktivna glumica Jelisaveta Orašanin je nakon razvoda od proslavljenog košarkaša Miloša Teodosića uplovila u vezu sa 11 godina mlađim kolegom, Pavlom Mensurom.

Vest o njihovoj romansi podigla je ogromnu prašinu, a ekipa našeg portala odmah je stupila u kontakt sa novopečenim parom. Naime, kada smo glumca Pavla Mensura pitali da prokomentariše vezu sa 11 godina starijom koleginicom, kratko nam je rekao: "Molim vas..."

S druge strane, glumicu Jelisavetu Orašanin smo sinoć, kao i danas pozvali za izjavu, a kada smo se predstavili, ona je dva dana zaredom govorila: "Halo, da li me čujete? Halo, prekidate mi..."

Jedan detalj odao vezu Jelisavete i Mensura

Pavle Mensur uživa u ljubavi sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin sa kojom je na Instagramu podelio fotografiju. On je sakrio o kome je reč, međutim, jedan detalj ga je odao.

Naime, Pavle i Jelisavete su najpre neko vreme krili svoju ljubav, ali sada se zajedno pojavljuju svuda i ponosno pokazuju koliko su zaljubljeni. Glumac je nedavno na svom Instagramu podelio fotografiju na kojoj se vidi samo noga njegove izabranice, a da je u pitanju Jelisaveta odala ga je nanogica koju je nosila.

Iako su u početku krili svoju ljubav, oni se sada svuda pojavljuju zajedno.

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao nam je sagovornik.

Autor: Nikola Žugić