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Molim vas... Prvo oglašavanje Pavla Mensura o vezi sa 11 godina starijom Jelisavetom, a evo kako je ona reagovala

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Tanjug/Jadranka Ilić ||

Domaću javnost iznenadila je vest o novom glumačkom paru o kom bruje svi mediji.

Atraktivna glumica Jelisaveta Orašanin je nakon razvoda od proslavljenog košarkaša Miloša Teodosića uplovila u vezu sa 11 godina mlađim kolegom, Pavlom Mensurom.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Tanjug/Jadranka Ilić

Vest o njihovoj romansi podigla je ogromnu prašinu, a ekipa našeg portala odmah je stupila u kontakt sa novopečenim parom. Naime, kada smo glumca Pavla Mensura pitali da prokomentariše vezu sa 11 godina starijom koleginicom, kratko nam je rekao: "Molim vas..."

S druge strane, glumicu Jelisavetu Orašanin smo sinoć, kao i danas pozvali za izjavu, a kada smo se predstavili, ona je dva dana zaredom govorila: "Halo, da li me čujete? Halo, prekidate mi..."

Jedan detalj odao vezu Jelisavete i Mensura

Pavle Mensur uživa u ljubavi sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin sa kojom je na Instagramu podelio fotografiju. On je sakrio o kome je reč, međutim, jedan detalj ga je odao.

Foto: Instagram.com

Naime, Pavle i Jelisavete su najpre neko vreme krili svoju ljubav, ali sada se zajedno pojavljuju svuda i ponosno pokazuju koliko su zaljubljeni. Glumac je nedavno na svom Instagramu podelio fotografiju na kojoj se vidi samo noga njegove izabranice, a da je u pitanju Jelisaveta odala ga je nanogica koju je nosila.

Iako su u početku krili svoju ljubav, oni se sada svuda pojavljuju zajedno.

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao nam je sagovornik.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

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