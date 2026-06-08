Sloba Radanović hitno reagovao zbog pretučene ćerke Dejana Petrovića: Čuo sam se s njom, najkulturnije dete ikada...

Pevač Sloba Radanović pojavio se danas na beogradskom aerodromu, pa se na licu mesta dotakao koleginice Mine Kostić.

Osvrnuo se i na Jovanu, ćerku Dejana Petrovića, koju je pretukao brat MMA borca M. B., o čemu bruji region. Osvrnuo se na slučaj Mine Kostić, koja je završila u "Lazi".

- Psihijatar, lekar, to su sve normalne stvari. Kad neko ima psihičke probleme, treba da ode, da potraži pomoć. Možda neko stručan u dve rečenice može da pomogne. Ja sam jednom bio kod psihijatra, želeo sam da imam tom iskustvo. Jedna prijatna ženica je bila. To su ljudi koji su učili školu, ne bi li pomogli ljudima. Nije to nikakva sramota - istakao je Radanović, pa je nastavio:

Čuo sam za napad na ćerku Dejana Petrovića. Ja poznajem tu devojčicu, ona je vaspitano, kulturno dete, možda i najkulturnije koje sam upoznao. Udariti nju, to je dno dna. Ne sme to da prođe nekažnjeno. Čuo sam se i sa njom i sa Dekijem. To je domaćinska porodica, tradicionalna. Mnogo sam se iznervirao zbog toga, iskreno.

"Ceca nije bila u mom novom domu"

Sloba je spomenuo i svoj dom.

- Ja sam se uselio pre godinu dana! Ne zidam Skadar na Bojani... Kuću sam napravio sebi, gnezdo gde želim mir. Od kolega je svako dobrodošao. Ceca da li je bila? Nije, od kolega ne mogu da se setim ko je bio, sad ovako na prvu - kazao je Sloba potom.

Autor: Nikola Žugić