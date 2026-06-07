Slavlje u domu Goge Babić! Javno se obratila nasledniku specijalnim povodom, a od Marka Gačića NI TRAGA NI GLASA (FOTO)

Život naše pevačice Goge Babić već nekoliko nedelja nalazi se pod budnim okom javnosti, otkako je isplivalo da se razvodi od kolege, pevača Marka Gačića, a ona je otkrila da je danas specijalan dan za nju, no se svi pitaju, gde je Marko?!

Goga Babić, naša poznata pevačica, oglasila se na svom Instagram profilu objavivši fotografiju svog sina, kog je dobila u braku sa pevačem Markom Gačićem, te mu je ovom prilikom čestitala sedmi rođendan.

- Moj sin danas puni sedam godina. Najlepša titula koju imam je da budem mama tebi i tvojoj sestri. Ponosna sam na vas svakog dana. Srećan rođendan, ljubavi moja! Rasti bezbrižno, smej se, budi mi zdrav i nasmejan! Voli vas mama beskrajno - napisala je Goga na svom instagram profilu uz mnoštvo emotikona i srca.

Iako je ova čestitka naišla na dosta pozitivnih reakcija na socijalnim mrežama, mnogi su se zapitali gde je Marko, budući da se na njegovom profilu na gorepomenutoj mreži nije pojavila čestitka rođendana za naslednika.

Podsetimo, kao bomba je u javnosti odjeknula vest da će Marko sa novom izabranicom sa kojom je u emotivnoj vezi, dobiti dete, kada su na mrežama objavili video snimak na kom se vidi da su organizovali proslavu za otkrivanje pola deteta.

Autor: Nikola Žugić