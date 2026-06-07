Oglasio se Marko Bojković! Evo šta MMA borac kaže o prebijanju ćerke Dejana Petrovića

MMA borac Marko Bojković oglasio se nakon navoda da je njegov brat udario ćerku muzičara Dejana Petrovića i za medije poručio da ne zna ništa o tome.

Jovana Petrović (18) fizički je napadnuta u Užicu tokom noćnog izlaska sa drugaricama, a njen otac u razgovoru za Informer otkrio je identitet muškaraca koji mu je udario ćerku.

Kako je Dejan Petrović naveo, reč je o bratu MMA borca Marka Bojkovića. Nakon što je Jovana slučaj prijavila policiji napadač je prema saznanjima njenog oca priveden. O ovom slučaju oglasio se i MMA borac Marko Bojković.

- Ne znam ja ništa o tome. Kada budem saznao šta se desilo i o čemu se radi ja ću vam se javiti, za sad ništa o tome ne znam - rekao je Marko Bojković za medije.

Jovana se nakon lekarskih pregleda oporavlja u porodičnom domu, a njen otac kaže da je pretrpela ogromnu traumu.

- Bogu hvala, dobro je, nosi kragnu u kući. Boli je malo, teže guta i otekao joj je taj deo oko grkljana i jabučice. Tek jutros ju je stigao strah, baš se uplašila. Juče nas je doktor za ORL upitao da li smo svesni da udarac u grkljan može da se završi smrtnim ishodom! Tako da, kada smo skontali šta je sve moglo da bude, ispalo je najbolje što je moglo - zaključio je Dejan Petrović.

Autor: pink.rs