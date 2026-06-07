Uhapšen napadač na ćerku Dejana Petrovića: Bahatio se u diskoteci, pa pobegao na Zlatibor

Policija je uhapsila M.B. napadača na Jovanu Petrović (18), ćerku Dejana Petrovića.

Policija je uhapsila M.B. zbog napada na Jovanu Petrović, ćerku Dejana Petrovića. Krivična prijava biće podneta sutra.

Kako nam je rekao izvor blizak istrazi sutra će protiv njega biti dostavljena krivična prijava osnovnom javnom tužiocu.

On se sumnjiči da je u noći između petka i subote došao sa društvom sa Zlatibora u užičku diskoteku gde su vređali i provocirali goste diskoteke, a između ostalog i Jovanu i njenu drugaricu.

Kada mu je devojka odbrusila on je udario u predelu grkljana, a njenu drugaricu u nogu. Zatim je pobegao na Zlatibor.

Devojka je pozvala oca i majku, koji su je ujutru odmah odveli kod lekara, gde je konstantovana povreda grla.

Njen otac Dejan nam je rekao da se Jovana danas oseća bolje i da neće odustati od daljeg krivičnog gonjenja napadača na njegovu ćerku.

Autor: S.Z.