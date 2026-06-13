BRZO, JETINO I LAKO! Žene poludele za ukusnim ručkom žene Bojana Leksingtona! Pravi tradicionalni specijalitet!

Recept Aleksandre Vasković za nedeljni ručak!

Dok mnogi vikendom biraju odmor od kuhinje, u domu Bojana i Aleksandre Vasković nedeljni ručak predstavlja mali porodični ritual. Okupljanje za stolom, mirisi koji se šire domom i recepti koji bude najlepše uspomene deo su tradicije koju neguju godinama.

Kada želi posebno da obraduje supruga i decu, Aleksandra Vasković bira provereno jelo koje nikada ne razočara – sočnu teletinu iz rerne. Reč je o receptu koji ne zahteva mnogo vremena za pripremu, a rezultat je bogat i ukusan obrok kojem se svi raduju.

Posebna čar ovog jela krije se u njegovoj jednostavnosti. Potrebno je svega nekoliko osnovnih sastojaka koje većina domaćinstava uglavnom ima u kuhinji, dok najveći deo posla zapravo odrađuje rerna. Upravo zato ovaj recept Aleksandre Vasković idealan je za porodične ručkove kada želite da provedete više vremena sa najmilijima, a manje pored šporeta.

Recept Aleksandre Vasković za teletinu iz rerne:

SASTOJCI: Pola kila krompira Teletina isečena na komade (broj parčića po želji) Maslac Maslinovo ulje 5 čenova belog luka Ruzmarin Priprema: Teletinu i krompir dobro pouljiti, posoliti i pobiberiti i zatim ređati u pekač podmazan maslacem, u koji ste prethodno dodaia 100-200 ml vode. Dodajte cele čenove belog luka i grančicu ruzmarina. Pecite u rerni poklopljeno 1,5-2h na 220*C a zatim skinite poklopac, prevrnite meso zalijte ga sokom iz pekača i ostavite da se zapeče još pola sata. Ukus je kao teletina ispod sača, a priprema je jednostavna, što ovaj obrok čini idealnim izborom za nedeljni porodični ručak.

Mnogi se slažu da su upravo ovakva jela razlog zbog kog se porodica najradije okuplja za stolom. Nema komplikovanih koraka ni skupih namirnica, već samo proverena kombinacija ukusa koja godinama osvaja generacije.

Aleksandra je i ranije pokazivala da se odlično snalazi u kuhinji, a njeni recepti često privlače pažnju upravo zbog toga što su jednostavni, praktični i prilagođeni užurbanom porodičnom životu.

Ako još uvek niste osmislili meni za naredni vikend, možda je baš ovaj porodični specijalitet iz doma Vasković pravi izbor. Miris pečene teletine i hrskavog krompira teško ko može da odbije, a zadovoljna porodica za stolom najbolja je potvrda da su najjednostavniji recepti često i najbolji.

Autor: S.Z.