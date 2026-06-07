Govorili su mi da sam seljančica: Mirka Vasiljević progovorila o teškom periodu

Glumica Mirka Vasiljević u detinjstvu je trpela prozivke vršnjaka da je "seljančica" jer igra folklor u opancima.

Mirka Vasiljević je deo javnog sveta od ranog detinjstva, a nedavno je govorila o prednostima i manama takvog odrastanja. Iako danas važi za jednu od naših najuspešnijih glumica i miljenica je publike, Mirka Vasiljević se na početku svog puta susretala sa podsmehom vršnjaka.

Sa samo pet godina počela je da se bavi manekenstvom i voditeljstvom. Već tada se osećala drugačije od ostalih vršnjaka, posebno zbog odevanja i interesovanja, a njena ljubav prema tradicijonalnom plesu donela joj je prozivke i podsmeh.

- Razlikovala sam se od dece jer sam tad već išla na folklor, zbog čega sam dobijala razne šale na svoj račun, da sam seljančica, da igram u opancima - prisetila se glumica i istakla kako bi vršnjacima uvek dokazala suprotno:

- Ali uvek ih je moj život demantovao, jer ja odem mesec i po na turneju u Meksiko.

Podsetimo, dok se danima spekuliše da bi upravo ona mogla da preuzme jedno od najpoželjnijih voditeljskih mesta na malim ekranima, Mirka Vasiljević mudro ćuti.

Autor: pink.rs