Rat bivših se nastavlja! Tošić udario na Karleušu, počeo javno da je blati

Duško Tošić šokirao je javnost odgovorom na komentar o Jeleni Karleuši, otkrivajući rastuće tenzije između bivših partnera!

Bivši fudbaler Duško Tošić šokirao je javnost kada je rešio da odgovori na komentar u kojem je jedan korisnik mreže "Instagram" isprozivao majku njegove dece Jelenu Karleušu.

Iako je do sada ćutao, ovim je pokazao da su tenzije sve veće, te da ja na pomolu "rat" bivšeg bračnog para. Naime, jedan korisnik pomenute društvene mreže napisao je da Jelena uhodi Duška sa lažnih profila, a on je odlučio da odgovori na takav komentar i time je šokirao sve.

- Karleuša pizdi sa svojih 20-30 naloga na X-u, samo izmišlja priče da im napakosti jadna - glasio je komentar, na šta je Duško odgovorio:

- Stalno ona tako, kako joj ne dosadi više - napisao je Tošić.

Ovaj potez ubrzo je postao tema na "X" mreži gde su se pojavili oprečni komentari, a mnogi su se zapitali da li je zapravo u redu da Duško ovako javno govori o majci svoje dve ćerke, Atine i Nike.

Autor: pink.rs