NEKE ISTINE DOĐU DA TE ZABOLE: Slavica Rokvić o životnim lekcijama, njene reči pogađaju pravo u srce

Slavica Rokvić, ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama.

Ona je na svom Instagram profilu podelila selfi na kom pozira sa širokim osmehom i neobičnim naočarima za sunce, ali su svi gledali u poruku koju je okačila uz fotku.

Slavica se oglasila izuzetno jakim rečima o životnim gubicima, istinama koje bole i lekcijama koje čovek iz svega toga mora da nauči. Ove duboke i emotivne reči odmah su pokrenule lavinu komentara njenih pratioca koji su ubeđeni da su ove misli posvećene teškim trenucima kroz koje je prolazila.

- Neke istine ne dođu da te oslobode odmah, nego da te prvo zabole, pa tek onda izleče. Zato ne meri život potome šta si izgubila, već šta si iz toga naučila - napisala je Slavica Rokvić.

Kad se skine u bikini ostavlja bez daha

Osim toga, očigledno je da je ishrana Slavice Rokvić zadužena za njenu vitku liniju, pa je ona tako jednom prilikom pokazala zategnuto telo u bikiniju. Leđima okrenuta objektivu pozirala je u atraktivnom kupaćem kostimu na pruge i ostavila mnoge bez daha posebno jer su retke prilike da je vidimo u ovakvom izdanju. Komplimenti su bili neizostavni jer očito je da ova dama i te kako vodi računa o sebi, te izgleda sjajno bez bilo kakvih filtera i fotošopa.

Autor: Nikola Žugić