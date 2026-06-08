SIN ALEKSEJ JOJ LJUBI TRUDNIČKI STOMAK! Rađenova bivša čeka dete sa novim partnerom, a sad oduševila scenom: Osećam se blagosloveno

Pevačica Milica Ristić, bivša supruga vaterpoliste Nikole Rađena, trenutno prolazi kroz jedan od najlepših i najradosnijih perioda u životu s obzirom na to da ponovo uživa u blagoslovenom stanju sa novim partnerom.

Milica Ristić je sa svojim pratiocima na Instagramu podelila izuzetno dirljive porodične trenutke koji nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Naime, kako se može videti na slikama, njen sin Aleksej, kojeg je dobila u braku sa Rađenom, nežno je mazio i ljubio mamin trudnički stomak.

Milica je uz ove emotivne kadrove stavila i stiker sa natpisom "Osećam se blagosloveno", jasno stavljajući do znanja koliko je srećna i ispunjena. Ova prelepa scena izazvala je lavinu pozitivnih reakcija i raznežila sve njene verne fanove koji se raduju novim lepim vestima.

"Nije iz moje branše, porodica je sve fenomenalno prihvatila"

Milica je srećna u ljubavi, ali o partneru nije mnogo želela da detaljiše. Ipak nije krila, da ga je porodica odlično prihvatila.

- Nije iz moje branše. O sreći se ćuti. Porodica je sve fenomenalno prihvatila. Nisam se plašila suda, i moja strana porodice i njegova strana porodice su normalni ljudi. Moji su zapravo i bili u početku da ne treba da se osamim, jer prošlo već dosta i vremena. Bili su mi podrška da ja napravim korak ka tom upoznavanju pošto su bili upućeni u sve.

Milica za sebe kaže da nije previše romantična, ali njen partner jeste.

- Ja sam osoba koja je malo tvrda. Volim naravno sve to kao i svaka žena, on je više romantičniji od mene. Imali smo situacije gde recimo kad smo se upoznali, pa svake nedelje sam dobijala cveće i meni je već prva tri puta bilo: “Šta si uradio pa ja dobijem cveće”, nego je to bio način da se udvara. Ja sam neko ko romantiku doživljava na svoj način. Ne mora stvarno to sveće, cveće, nego meni čak ono ako je neki pravi moment pojedeš pljeskavicu, ono bukvalno na ulici. Meni je to romantika - rekla je ona.

Autor: Nikola Žugić