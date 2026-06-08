DADO POLUMENTA SREĐUJE JEDNOJ ĆERKI NOKTE, A IVONA DRUGOJ SUŠI KOSU! Prizor iz doma poznatog para oduševio sve: Da li i vi ovako nedeljom? (FOTO)

Popularni pevač Dado Polumenta i njegova supruga Ivona pokazali su kako izgleda jedan sasvim običan, ali i te kako dinamičan završetak vikenda u njihovom domu.

Ivona je na svom Instagram profilu podelila porodični snimak iz luksuznog dnevnog boravka, na kom se jasno vidi kako su podelili roditeljske obaveze oko svojih naslednica. Dok pevač sedi na ugaonoj garnituri i pažljivo sređuje nokte jednoj ćerki, njegova lepša polovina u prvom planu drži roze fen i suši kosu drugoj devojčici.

"Da li i vi ovako nedeljom?" - upitala je Ivona svoje pratioce na društvenoj mreži uz emotikon koji se smeje do suza, stavljajući do znanja da je kod njih uvek zabavno.

Ovaj prelepi i emotivni porodični trenutak odmah je oduševio njihove verne fanove, koji su poznatom paru uputili niz komplimenata za posvećenost i roditeljsku slogu.

"Ljubav je na prvom mestu, ali nije dovoljna"

Podsetimo, pevač Dado Polumenta (42) uživa u braku sa 11 godina mlađom Ivonom sa kojom ima dvoje dece. Ivonu i Dadu pitali smo nedavno da li postoji recept za uspešan brak, na šta je Ivona odgovorila:

"Ljubav je na prvom mestu, bez toga ne može, ali nije dovoljna. Potreban je veliki kompromis, razumevanje, svakodnevno razgovaranje. Najprostije i najjednostavnije stvari. Ljudi previše komplikuju", rekla je ona, dok je Dado dodao:

"Ništa ne gurati pod tepih, nego biti iskren i kada je najgore podeliti to sa partnerom. I proći kroz neke teške trenutke, i onda bude sve lakše. I bol i ljubav se deli na pola", poručio je pevač.

Autor: Nikola Žugić