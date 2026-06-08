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Retko šta nisam probao, zato sam danas... Desingerica šokirao otkrićem kada je prvi put imao intimni odnos, a evo da li je koristio narkotike (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Najpoznatiji reper i muzičar na našim prostorima, član žirija Pinkovih zvezda, Dragomir Despić Desingerica, neretko govori o svom životu pre nego što je postao javna ličnost, a jednom prilikom je otvorio i pandorinu kutiju svoje intime!

Desingerica je, gostujući u emisiji "Intimna pitanja" kod voditelja Nikole Žugića, progovorio o svojoj intimi, pa je tako pri samom početku otkrio da je prvi intimni odnos imao sa 14 godina.

- Pa nemam pojma, neka osnovna škola - rekao je Desingerica, pa je na konstataciju voditelja da je to bilo zapravo sa 14 godina, dodao je:

- Ne znam koliko godina imaš u osmom razredu - nasmejao se Desingerica.

Desingericu su kroz karijeru pratile brojne glasine, među kojima su se našle i glasine da je koristio psihoaktivne supstance, a na ovu temu govorio je upravo u ovoj emisiji.

- Je l' si koristio droge - pitao je Nikola.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Pa šta ti je droga?! (smeh) Nisam koristio, možda sam probao, ali nisam koristio. Ne znam koje, sve, ja sam sve generalno u životu probao, retko šta nisam probao, ne što se tiče droge, nego što se tiče svega. Zato sam danas toliko pametniji i pošteniji jer sam prošao te neke stvari sve na vreme i mogu danas da se pohvalim sa svojom ličnošću - rekao je Desingerica, pa je otkrio da je već jednom bio uhapšen:

- Jesam, bio sam hapšen... - dodao je on.

Desingericu fan istetovirao na nozi

Iako je neko vreme bio na meti osuda zbog principa po kojima nastupa u klubovima, iako s druge strane, posetioci istih sami dolaze na njih, nedavno je jedan tattoo majstor objavio je na svom tiktok nalogu kako je jednom dečku uradio portret Desingerice na butini.Ovo je video i sam reper, te je podelio na društvenim mrežama.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

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