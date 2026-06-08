Ja sam fan Šemse Suljaković, ona je moja KRALJICA! Marta Savić nikad otvorenije o 'Južnom vetru', ali i svojim manama: Nikad nisam zadovoljna...

Pevačica izuzetno ceni i poštuje rad, lik i delo svoje koleginice.

Marta Savić već godinama je isključena iz javnog sveta, i publika je nije videla ni čula na ekranima, koncertima, a ni na nastupima dugi niz godina. Ipak, sada će napraviti presedan i nastupati na koncetu "Južnog vetra" na Tašu.

Ona otkriva da je veliki tremaroš, pa da tako i pred ovaj izlazak pred publiku želi da sve bude savršeno.

- Ja uvek imam neku tremu. Evo i sad imam tremu. Ja sam čovek koji je perfekcionista i onda nikad nisam zadovoljna. Uvek tražim ono što fali, nikad nisam zadovoljna onim što sam napravila. Trema je deo svakog čoveka koji teži ka savršenstvu i ima veliku odgovornost. Samo nek je pozitivna trema i dobro je - rekla je Savićeva.

Ona je dodala da je najveći fan Šemse Suljaković, te da je ona za nju "kraljica".

- Prvo kad pomislim na Južni vetar, pomislim na tu čuvenu petorku - Dragana Mirković, Sinan Sakić, Kemal Malovčić, Šemsa Suljaković i Mile Kitić. Druga asocijacija, ne manja važna, Mile Bas, Perica Zdravković i Sava Bojić. Ja sam bila fan Južnog vetra, pogotovo Šemsin. Ona je moja kraljica oduvek, bila i ostala i do dan danas - zaključila je pevačica.

Autor: R.L.