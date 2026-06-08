Sad prilaze i družimo se, a nekad su me OSTAVLJALI SAMOG kad se upale kamere! Dj Krmak progovorio o DVOLIČNOSTI pojedinih kolega!

Izbegavali su ga u javnosti.

Goran Žižak, u javnosti poznatiji kao DJ Krmak, nakon duže medijske pauze ponovo je stao pred kamere. On je sada otvoreno govorio o razlozima svog odsustva sa scene, ali i o brojnim drugim aktuelnim temama.

Iako je danas prepoznatljiv kao kontroverzni izvođač, malo je poznato da je Žižak završio čak tri fakulteta, među kojima je i Bogoslovija. U velikom intervjuu bez dlake na jeziku, on je opleo po estradi i prisetio se odnosa kolega prema njemu tokom godina, spomenuvši tom prilikom i Desingericu, kao i Jakova Jozinovića. Prisetio se kako su mu svojevremeno kolege govorile da je „budala” i bežale od njega „kao da ima tifus”, ali napominje da se danas situacija potpuno promenila.

- Naše područje i mentalni sklop je naučio na klasiku - Mića, Drago, Pero i to je to. A odjednom se pojavilo nešto što nikada nije bilo i naravno da je to zaintrigiralo celu naciju. "Kakav Krmak, šta je sad ovo?" Posebno moje kolege. Znali smo da pričamo normalno u studiju dok se ne upali crveno svetlo na kameri. I onda samo osetim kako moraju da žure i ostave me samog. Ja sam to znao i nosim se s tim - rekao je Žižak i dodao:

- Nisam nikad primetio da mi se neko od njih izvinio i rekao da je pogrešio, a sad prilaze normalno, sedimo i družimo se. Ja sam znao u šta ulažem i meni je to sve okej. Nikakvih problema nemam, osim što ne mogu na moru da se razgaćim i budem opušten, zato što nema osobe na zemlji koja ne zna ko je DJ Krmak. Plasiram kvalitet.

Pored muzike, DJ Krmak je godinama unazad prepoznatljiv i po svom specifičnom vizuelnom identitetu i drečavim bojama kose. Govoreći o modi i svom stajlingu, izneo je zanimljiva zapažanja o tome kako su se stvari promenile u odnosu na početak njegove karijere:

- U poslednje vreme se kvalitet iskvario. U početku je bilo teško da se nađu ovakve boje. Tako je bilo i sa garderobom, morao sam sve nešto dodatno da kupujem, neke kože i da nosim obućaru i krojaču da mi napravi to što želim - naveo je pevač i dodao:

- Moja neka vizija je da na svakih pet godina dolazi do smene generacija. To je sasvim normalno i svako vreme nosi svoje breme. Ljudi su nekad mnogo duže pravili karijere i to je sve turbulentno trajalo. Danas sa jednom numerom možeš postati poznata i atraktivna ličnost. Vreme pokaže koliko to traje i koliko to publika prihvati i da li je adekvatna osoba da iznese tu težinu same umetnosti koju plasira. Videćemo i za tog mladog dečka, on je sad lep i mlad. Sve je u njegovim rukama i u ekipi koja radi s njim - zaključio je on.

Autor: R.L.