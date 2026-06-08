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Edita Aradanović pokazala svoje roditelje: Majka joj je prava lepotica, a pevačica je ista ona! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Pokazala pratiocima od koga je nasledila lepotu i talenat.

Naša pevačica Edita Aradinović u poodmakloj je trudnoći i uveliko se sprema za najvažniju ulogu u životu.

Foto: Instagram.com

Kako je trenutno u fazi mirovanja, ne nastupa, ona je odlučila da sa svojim pratiocima na Instagramu podeli neke za nju važne trenutke u životu.

Pa je tako, između ostalog, pokazala i kako joj izgledaju roditelji. Editini mama i tata pozirali su zagrljeni, dok su mnogi primetili da je pevačica ista majka, te da je lepotu definitivno nasledila na nju.

Foto: Instagram.com/editaaradinovic

Autor: R.L.

#Edita Aradinović

#Roditelji

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