Edita Aradanović pokazala svoje roditelje: Majka joj je prava lepotica, a pevačica je ista ona! (FOTO)

Pokazala pratiocima od koga je nasledila lepotu i talenat.
Naša pevačica Edita Aradinović u poodmakloj je trudnoći i uveliko se sprema za najvažniju ulogu u životu.
Kako je trenutno u fazi mirovanja, ne nastupa, ona je odlučila da sa svojim pratiocima na Instagramu podeli neke za nju važne trenutke u životu.
Pa je tako, između ostalog, pokazala i kako joj izgledaju roditelji. Editini mama i tata pozirali su zagrljeni, dok su mnogi primetili da je pevačica ista majka, te da je lepotu definitivno nasledila na nju.
Autor: R.L.