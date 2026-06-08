Ovo su roditelji Jelisavete Orašanin: Najveća su joj podrška, a evo na koga glumica liči (FOTO)

Poznata glumica Jelisaveta Orašanin uglavnom se trudi da svoj privatni život čuva daleko od očiju javnosti, ali je nedavno napravila izuzetak i obradovala pratioce podelivši retke trenutke sa svojim roditeljima. Glumica, kojoj je porodica uvek na prvom mestu, imala je predivan povod za slavlje.

Naime, roditelji Jelisavete Orašanin su prošle godine proslavili 39. godišnjicu braka, a ponosna ćerka je tim povodom tada na svom Instagram profilu objavila njihovu zajedničku fotografiju uz kratku, ali emotivnu poruku: „39 godina braka! Mama i tata!“.

Ova objava privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama, a mnogi pratioci su primetili da Jelisaveta neverovatno liči na svog oca, dok je njena majka pobrala brojne pohvale i simpatije na račun svoje elegancije i gracioznosti.

Glumica u vezi sa 11 godina mlađim kolegom

Jelisavete Orašanin je nakon razvoda započela vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

- Jelisaveta Orašanin i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati – otkrio je sagovornik.

Sa Milošem Teodosićem ostala u dobrim odnosima

S druge strane, uprkos krahu braka, Jelisaveta i Miloš Teodosić ostali su u dobrim odnosima radi zajedničke dece.

- Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni“ – navodi izvor o odnosu bivših supružnika.

Autor: N.B.