Andrej je promenio pol, a sada se transrodna manekenka ugojila i promenila boju kose: Želite ovu devojku nazad? Ona je otišla

Transrodna manekenka Andreja Pejić, nekada svetski poznata kao androgeni model Andrej, prošla je kroz neverovatnu životnu i vizuelnu transformaciju. Nakon promene pola 2013. godine, suočila se sa medijskim predrasudama, upozorenjima saradnika, ali i sa nedostatkom razumevanja najbližih, uspešno pronašavši svoj istinski identitet i mir.

Andreja je promenila pol i postala lepa žena, međutim, kroz godine, ona se malo ugojila i više nije plavuša. Jednom prilikom je stavila i svoju sliku, pa poručila:

- Želite ovu devojku nazad, zar ne? Ova devojka je otišla, dosta mi je lutanja ulicama Pariza, tražeći, ljubav, požudu - napisala je taka između ostalog.

Slavu stekla kao androgeni model

Andreja je slavu u svetu modelinga stekla pod imenom Andrej Pejić, da bi 2013. godine donela odluku o promeni pola i imena. Iako se divljenje njenoj lepoti nastavlja, a ona povremeno menja imidž iz zanosne plavuše u brinetu, detalje o samoj operaciji nikada nije želela javno da deli. Njen prethodni život pod svetlima reflektora bio je ispunjen frustracijama zbog načina na koji je tretirana u javnosti.

- Postoje neke stvari u mojoj karijeri koje ne volim. Trenuci koje sam mrzela, baš svaku sekundu. Mrzela sam medijsku pažnju, tekstove s naslovima u kojima je pisalo 'muški model' ili one koji su pravili senzaciju tako što su stavljali neku moju lepu sliku i onda pisali 'ovo je muškarac'.

Hrabra odluka uprkos rizicima

Mnogi su verovali da bi operacija i javna tranzicija mogli da stave tačku na njenu veoma uspešnu karijeru. Pored profesionalnog rizika, Andreja je svedočila o izazovima i nerazumevanju na koje transrodne osobe nailaze u društvu.

- Mnogo ljudi mi je govorilo da ne treba da promenim pol, jer ću tako rizikovati sve što sam stekla. Ali, mislim da je operacija vredela. Imam sreću da živim u društvu koje je jako tolerantnije u odnosu na ostatak sveta, ali ne mogu da kažem da nisam bila izložena pogledima i nerazumevanju.

Komplikovan odnos sa ocem i podrška majke

Dok je sa majkom nakon promene pola ostala u odličnim odnosima i naišla na prihvatanje, sa njenim ocem je situacija bila znatno drugačija. Njen otac Vlada, koji inače živi u Tuzli i ne komunicira sa medijima, nije mogao da prihvati to što je njegov sin postao ćerka2. Očiglednu tugu i složenost ovog odnosa Andreja je jednom prilikom javno iskazala na društvenoj mreži Instagram, uz fotografiju usmerenu svom ocu.

"Oprosti mi tata."

Autor: N.B.