AKTUELNO

Domaći

Jovana Pajić o omiljenoj destinaciji, priznala šta joj je najviše potrebno: Toliko je lepo da ti se malo plače

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Jovana Pajić nedavno je objavila novu pesmu i spot koji je oduševio njenu publiku.

Pevačica je otkrila zašto je birala Bali kao destinaciju za snimanje vizuelnog rešenja i priznala da je bila neizmerno sreća.

- Srećna sam bila na Baliju, tamo je nemoguće biti nesrećan. Vibriraš od te neke dečije neke energije, kao neko dete koje je ushićeno i vidim da se to preslikalo i u spotu. Dva dana smo snimali spot. Bali je prelepa lokacija sama po sebi. Ljudi u spotu nisu glumci već stvarni ljudi koji tamo žive. Gde god da smo se kretali, ljudi su prilazili i učestvovali, sve smo ih pozvali - govorila je Jovana za Blic i dodala:

Foto: Pink.rs

"Toliko je lepo da ti se malo plače"

- Teško je sporazmeti se sa njima jer ne govore engleski dobro, ali pantomima i emocija urade sve. Želela sam Bali da prikažem u onom sirovom obliku, kao živopisnu razglednicu. Niko nikada nije snimio objektivni deo Balija, nisam želela da sve to pršti. Htela sam i prirodno da sve izgleda... Što se tiče Balija, bili smo nekoliko puta i oduševljeni smo. Mora da se ode tamo i da se taj osećaj doživi. Toliko je lepo da ti se malo plače. Što se tiče pesme, moram da imam parče svog života u nekoj numeri. Moram da verujem u nešto da bih mogla da iznesem - rekla je Jovana.

Foto: Printscreen YouTube

Marija želi kuću na Baliju

Najbolja prijateljica Jovane Pajić, nedavno je takođe govorila o ovoj destinaciji i priznala da želi tamo jednu nekretninu.

- Čak i da kupujem nešto, ne osećam potrebu da o tome pričam sa medijima. Ali jedna trećina mog srca jeste na Baliju. Ja sam nomad i volim da putujem. Tamo sam se zatekla sasvim slučajno jer moj terapeut živi tamo. Mario takođe voli Bali i uživao je zajedno sa mnom - rekla je Marija Šerifović.

Autor: N.B.

#Godine

#Jovana Pajić

#Karijera

#More

#Odmor

#kuca

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

PRISTAJEM SAMO NA PODRŠKU, SMEH I RAZUMEVANJE: Jovana Pajić progovorila o novoj ljubavi: Kada se dogodi...

Domaći

Nakon razvoda od Saleta, donela odluku: Jovana Pajić o udaji, priznala da li je spremna za nov brak

Domaći

Mislila sam da će me Popović... Jovana Pajić otkrila šta joj se desilo na finalu Zvezda Granda, otvorila dušu posle toliko godina

Domaći

BILA SAM U TOM PODRUMU... Velika ispovest Jovane Pajić o paklu kroz koji je prošla: Da se nisam razvela, završila bih u Kliničkom centru!

Domaći

Jovana Pajić progovorila o novom partneru! Priznala šta je najviše muči: Imam dve ćerke, preziraće me njegova porodica

Domaći

Da se nisam razvela, završila bih u Kliničkom centru: Velika ispovest Jovane Pajić o bolnom periodu života: Bila sam u podrumu...