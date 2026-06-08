Jovana Pajić o omiljenoj destinaciji, priznala šta joj je najviše potrebno: Toliko je lepo da ti se malo plače

Jovana Pajić nedavno je objavila novu pesmu i spot koji je oduševio njenu publiku.

Pevačica je otkrila zašto je birala Bali kao destinaciju za snimanje vizuelnog rešenja i priznala da je bila neizmerno sreća.

- Srećna sam bila na Baliju, tamo je nemoguće biti nesrećan. Vibriraš od te neke dečije neke energije, kao neko dete koje je ushićeno i vidim da se to preslikalo i u spotu. Dva dana smo snimali spot. Bali je prelepa lokacija sama po sebi. Ljudi u spotu nisu glumci već stvarni ljudi koji tamo žive. Gde god da smo se kretali, ljudi su prilazili i učestvovali, sve smo ih pozvali - govorila je Jovana za Blic i dodala:

"Toliko je lepo da ti se malo plače"

- Teško je sporazmeti se sa njima jer ne govore engleski dobro, ali pantomima i emocija urade sve. Želela sam Bali da prikažem u onom sirovom obliku, kao živopisnu razglednicu. Niko nikada nije snimio objektivni deo Balija, nisam želela da sve to pršti. Htela sam i prirodno da sve izgleda... Što se tiče Balija, bili smo nekoliko puta i oduševljeni smo. Mora da se ode tamo i da se taj osećaj doživi. Toliko je lepo da ti se malo plače. Što se tiče pesme, moram da imam parče svog života u nekoj numeri. Moram da verujem u nešto da bih mogla da iznesem - rekla je Jovana.

Marija želi kuću na Baliju

Najbolja prijateljica Jovane Pajić, nedavno je takođe govorila o ovoj destinaciji i priznala da želi tamo jednu nekretninu.

- Čak i da kupujem nešto, ne osećam potrebu da o tome pričam sa medijima. Ali jedna trećina mog srca jeste na Baliju. Ja sam nomad i volim da putujem. Tamo sam se zatekla sasvim slučajno jer moj terapeut živi tamo. Mario takođe voli Bali i uživao je zajedno sa mnom - rekla je Marija Šerifović.



Autor: N.B.