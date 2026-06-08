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Ovo je stariji brat Pavla Mensura: Dok svi pričaju o vezi glumca i Jelisavete, malo ko zna kako izgleda drugi sin Srne Lango

Izvor: mondo, Foto: E-Stock/Nataša Rajaković ||

Glumac Pavle Mensur, mlađi sin Irfana Mensura, trenutno se nalazi u samom žiži interesovanja javnosti zbog navodne romanse sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin.

Tim povodom, stariji Mensur se oglasio i prokomentarisao emotivni život svog naslednika, ne skrivajući da je za ovu vest čuo od medija:

"Vi ste me obavestili. Prvi put čujem. Nemam šta da komentarišem kad prvi put čujem, u svakom slučaju ja njemu želim sreću, mislim nemam nikakav komentar", iskren je bio glumac za Blic, a potom nastavio u istom maniru:"Njegovi izbori su njegova stvar on ima svoj život pobogu, čovek živi svoj život, pravi svoju karijeru. Ja se tu ne bih petljao nikada."

Foto: TV Pink Printscreen, E-Stock/Nataša Rajaković

Irfan Mensur iza sebe ima bogat emotivni život: iz bračne zajednice sa Ljiljanom Perović ima naslednika Filipa, dok je sa koleginicom Srnom Lango dobio sina Pavla, koji uspešno korača glumačkim stopama svojih roditelja.

Kada su se Irfan i čuvena glumica Srna Lango upoznali, oboje su već imali dečake iz pređašnjih zajednica – ona Aleksu, a on Filipa, pre nego što su krunisali svoju ljubav zajedničkim sinom Pavlom.

Foto: Instagram.com

"Ti si mu tata, ja sam mu ćale"

Srninog prvenca, Aleksu, Irfan je od samog početka bez ikakve zadrške prigrlio kao rođeno dete. O njihovoj dubokoj, neraskidivoj povezanosti i specifičnom dogovoru sa Aleksinim biološkim ocem, Mensur je dirljivo obrazložio u emisiji na "Una TV":

"On je došao kod mene i u moj život kao klinac od godinu i po dana. I sa mnom je proveo sledećih šesnaest, sedamnaest godina koliko sam bio u braku sa Srnom Lango. Pa, naravno da je to moj sin. Ja sam se sa njegovim ocem dogovorio, ti si mu tata, ja sam mu ćale. Možemo i obrnuto. Nisam biološki otac ali to je moj sin", izjavio je Mensur.

Autor: N.B.

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