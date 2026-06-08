Ovo je stariji brat Pavla Mensura: Dok svi pričaju o vezi glumca i Jelisavete, malo ko zna kako izgleda drugi sin Srne Lango

Glumac Pavle Mensur, mlađi sin Irfana Mensura, trenutno se nalazi u samom žiži interesovanja javnosti zbog navodne romanse sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin.

Tim povodom, stariji Mensur se oglasio i prokomentarisao emotivni život svog naslednika, ne skrivajući da je za ovu vest čuo od medija:

"Vi ste me obavestili. Prvi put čujem. Nemam šta da komentarišem kad prvi put čujem, u svakom slučaju ja njemu želim sreću, mislim nemam nikakav komentar", iskren je bio glumac za Blic, a potom nastavio u istom maniru:"Njegovi izbori su njegova stvar on ima svoj život pobogu, čovek živi svoj život, pravi svoju karijeru. Ja se tu ne bih petljao nikada."

Irfan Mensur iza sebe ima bogat emotivni život: iz bračne zajednice sa Ljiljanom Perović ima naslednika Filipa, dok je sa koleginicom Srnom Lango dobio sina Pavla, koji uspešno korača glumačkim stopama svojih roditelja.

Kada su se Irfan i čuvena glumica Srna Lango upoznali, oboje su već imali dečake iz pređašnjih zajednica – ona Aleksu, a on Filipa, pre nego što su krunisali svoju ljubav zajedničkim sinom Pavlom.

"Ti si mu tata, ja sam mu ćale"

Srninog prvenca, Aleksu, Irfan je od samog početka bez ikakve zadrške prigrlio kao rođeno dete. O njihovoj dubokoj, neraskidivoj povezanosti i specifičnom dogovoru sa Aleksinim biološkim ocem, Mensur je dirljivo obrazložio u emisiji na "Una TV":

"On je došao kod mene i u moj život kao klinac od godinu i po dana. I sa mnom je proveo sledećih šesnaest, sedamnaest godina koliko sam bio u braku sa Srnom Lango. Pa, naravno da je to moj sin. Ja sam se sa njegovim ocem dogovorio, ti si mu tata, ja sam mu ćale. Možemo i obrnuto. Nisam biološki otac ali to je moj sin", izjavio je Mensur.



Autor: N.B.