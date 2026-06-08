Ovo je snimak ćerke Dejana Petrovića nastao pre napada: Peva u crnoj haljini, ništa nije slutilo da će doći do iscidenta (VIDEO)

Osamnaestogodišnja Jovana Petrović, ćerka poznatog muzičara Dejana Petrovića, prijavila je policiji da ju je u noći između petka i subote fizički napao i pretukao brat poznatog MMA borca Marka Bojkovića. Sa druge strane, nakon privođenja i saslušanja u policiji, MMA borac tvrdi da su on i njegov brat zapravo bili žrtve napada Jovaninog dečka koji je višestruki povratnik, te da je čitava priča iskonstruisana.

Jovana Petrović optužila je brata Marka Bojkovića za nasilje, navodeći da ju je napao tokom noćnog izlaska. Pre samog izlaska u grad i ovog incidenta, na društvenoj mreži TikTok objavljeni su snimci na kojima se Jovana snimala u kući uz aktuelne pesme.

Prema tvrdnjama suprotne strane, Jovana je na pregled kod lekara otišla tek deset sati nakon incidenta, a snimke na TikTok-u je objavljivala celog dana pre odlaska kod lekara i u policiju.

Kako saznajemo, Marko Bojković je ispričao da je 6. juna na poziv prijatelja posetio jedan lokal u Užicu i tvrdio da su njega i brata napali lokalni dileri i lica na odsluženju zatvorske kazne, a da je kasnije slučaj u javnosti predstavljen potpuno drugačije od strane Jovane Petrović, odnosno njenog oca Dejana Petrovića.

Bojković je pričao da je incident počeo tako što je dečko Jovane Petrović, izvesni Marković, koji je na odsluženju zatvorske kazne i da je višestruki povratnik, započeo napad na njih u lokalu u momentu kada su se drugarice Jovane Petrović slikale sa njim i njegovim bratom. Marković je mislio da se neko udvara njegovoj devojci Jovani i tada je počeo napad na njih.

Kako dalje saznajemo, Bojković je izjavio u policoji da je lično pokušao da smiri celu situaciju rekavši da nema potrebe za problemima, međutim kako je tvrdio, Marković je pretio da će ih izbosti nožem, dok se Jovana pozivala na najviše državne funkcionere i navodila da su to prijatelji njenog oca.

Marko Bojković je rekao da je Marković krenuo na njega i njegovog brata koji ga je odgurnuo. Potom je Jovana krenula na njega i nju je odgurnuo, nakon čega je reagovalo obezbeđenje. Oni su nakon toga izašli napolje, a Jovana je po njegovim tvrdnjama nasrtala na brata MMA borca ponovo se pozivajući na najviši državni vrh i kuma njenog oca.

Marko je rekao da je Jovana njegovog brata izgrebala po licu, a on ju je tada još jednom odgurnuo. Potom je njen dečko, dotični Marković, sa svojom ekipom i stao ispred njegovog auta i pretio da će ih sve pobiti, nakon čega je došla policija i zaštitila ih je.

Bojković je sutradan dobio poziv od policije, dao je izjavu i objasnio svoju stranu priče. Joelena je podnela prijavu protiv brata MMA borca, a kako je on kaže, posle 10 sati je otišla na pregled kod lekara.

MMA borac je rekao da je Jovana tada bila ucenjena od strane dečka, narko dilera, da iskonstruiše celu priču da je napadnuta. Kako navodi, postoje i snimci na društvenoj mreži "Tik Tok" koje je Jovana objavljuje celog dana pre odlaska kod lekara, kao i posle odlaska u policiju. Rekao je da raspolaže sa gomilom dokaza koje poseduje protiv Jovane i njenog oca.

Posetimo, Dejan se nedavno oglasio za "Blic" i otkrio detalje napada.

- Sad upravo izlazim iz SUP-a i vidim da se vest pojavila u medijima. Nije mi jasno zbog čega nije izašlo sve o napadaču, jutros u bolnici smo rekli o kome se radi i nema razloga da se prikriva. MMA borac Marko Bojković bio je sa svojom ekipom i njegov rođeni brat mi je udario dete pesnicom u grkljan. Nema razloga da se prikriva, on je udario dete od osamnaest godina - rekao je prvo Dejan Petrović za "Blic".

- Marko Bojković i ta ekipa su se noćas spustili sa Zlatibora u Užice. Jovana je bila sa tri drugarice u tom klubu i jedna je otišla kući, a ta njihova ekipa je celo veče prilazila devojkama, smarala ih i one su ostale i krenule kući, a zatim su oni krenuli za njima i napali ih da idu na "after". Na Zlatibor su hteli da ih vode, a one su rekle da imaju momke. Na šta su oni krenuli vulgarno da se izražavaju prema njima, gde je moja ćerka odbrusila bratu Marka Bojkovića i on je pesnicom udario u grkljan i posle je obezbeđenje skočilo i oko tri ujutru Jovana je probudila mene i suprugu i od tad ne znam gde je levo. Nisam mrava zgazio i nisam dete tako vaspitavao da bude u takvim krugovima, a u mom gradu se to dešava mom detetu - naveo nam je potom Petrović.



Autor: N.B.