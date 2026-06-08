Poznata glumica postala mama: Pol bebe dugo je krila, a onda ga je koleginica slučajno otkrila (FOTO)

Poznata hrvatska glumica i članica žirija popularnog šou programa “Tvoje lice zvuči poznato” podelila je radosnu vest – porodica je dobila novog člana.

Na društvenim mrežama Martina Stjepanović je objavila sliku bebe na kojoj novorođenče drži njen prst, ali nije otkrila ime ni pol deteta.

Ipak, koleginica Bojana Gregorić Vejzović oglasila se na mrežama i otkrila, kroz čestitku, da je glumica dobila sina.

- Čestitam! Svako dobro dečaku - napisala je Bojana Gregorić Vejzović u komentaru ispod objave, otkrivši tako pol bebe.

Da podsetimo, Martina Stjepanović Meter je omiljeno lice javnosti, a njena objava izazvala je lavinu čestitki i emocija na društvenim mrežama.

Autor: N.B.