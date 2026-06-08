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Poznata glumica postala mama: Pol bebe dugo je krila, a onda ga je koleginica slučajno otkrila (FOTO)

Izvor: Blic, pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Poznata hrvatska glumica i članica žirija popularnog šou programa “Tvoje lice zvuči poznato” podelila je radosnu vest – porodica je dobila novog člana.

Na društvenim mrežama Martina Stjepanović je objavila sliku bebe na kojoj novorođenče drži njen prst, ali nije otkrila ime ni pol deteta.

Foto: Instagram.com

Ipak, koleginica Bojana Gregorić Vejzović oglasila se na mrežama i otkrila, kroz čestitku, da je glumica dobila sina.

- Čestitam! Svako dobro dečaku - napisala je Bojana Gregorić Vejzović u komentaru ispod objave, otkrivši tako pol bebe.

Foto: Instagram.com

Da podsetimo, Martina Stjepanović Meter je omiljeno lice javnosti, a njena objava izazvala je lavinu čestitki i emocija na društvenim mrežama.

Autor: N.B.

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