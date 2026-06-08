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Prva izjava Kaspera o stanju Mine Kostić: Posetio je u Lazi i otkrio kako se pevačica oseća

Izvor: blic, Foto: Pink.rs, google image search ||

Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper bio je u poseti svojoj verenici Mini Kostić u bolnici "Laza Lazarević.

On je proveo u poseti sat vremena, a onda se uputio iz bolnice u nepoznatom pravcu, međutim nije bio raspoložen za razgovor sa medijima te je samo kratko rekao:

- Mina je odlično.

Ovo je inače njegova prva izjava o tome kako se Mina oseća.

Foto: TV Pink Printscreen

Devet dana u "Lazi Lazarević"

Mina je dovedena u ustanovu 31. maja uz pratnju policije zbog pokazanih znakova agresije, a zadržana je zbog teške anksioznosti. Prema navodima, planirano je da u bolnici provede 30 dana. Njen verenik se oglasio na društvenim mrežama, naglasivši da je pevačica prebačena na drugo odeljenje i da je sada u stabilnom stanju, koje je posledica teških životnih pritisaka i problema.

Foto: google maps/printscreen, Pink.rs

Hospitalizacija pevačice duboko je potresla i njene bliske ljude, među kojima je prijatelj Goran Vukošić. On je opisao trenutak kada je saznao loše vesti i iskoristio priliku da razjasni medijske nesporazume oko navodnog odbijanja da pevačici bude kum na venčanju.

- Bio sam u šoku kad sam čuo. Trebao sam da idem na neko slavlje i noge su mi se odsekle. Prvo sam mislio da to nije istina, međutim, okrenuo sam njen broj telefona i telefon joj je bio nedostupan. Sve mi je bilo jasno."

Kada je reč o glasinama vezanim za kumstvo, Vukošić je demantovao navode:

- Ja sam na pitanje ko će biti kum na svadbi Mine i Kaspera rekao da znam ko će biti, misleći na Kasperovu kumu. I dodao sam, ono narodski rečeno, da se kumstvo ne odbija. I onda je to otišlo daleko. Meni kumstvo nikada nije ponuđeno. Da jeste, naravno da bih pristao, kumstvo se ne odbija. Ali, ja nisam kum."

Autor: N.B.

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