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Više se ne kriju! Jelisaveta izvela 11 godina mlađeg Pavla u noćni izlazak: Razmenjivali nežnosti pred svima

Izvor: Blic, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Vest da se glumica Jelisaveta Orašanin i naš proslavljeni košarkaš Miloš Teodosić razvode posle devet godina braka odjeknula je kao bomba u javnosti, ali to nije jedina bura koja trese domaću scenu.

U jeku priča o krahu braka, isplivali su detalji o njenoj novoj romansi sa kolegom, 11 godina mlađim glumcem Pavlom Mensurom.

Foto: Instagram.com/privatna arhiva

Da stvari budu još zanimljivije, njih dvoje su se opuštali u noćnom izlasku, što dokazuje da se novi par više uopšte ne krije!

Jelisaveta i Pavle su se ludo provodili na rejvu, igrali prisno i zagrljeni u nekoliko navrata. U jednom trenutku su pred svima u klubu razmenili i poljubac.

Foto: TV Pink Printscreen, E-Stock/Nataša Rajaković

U nastavku pogledajte Pink.rs paparaco Jelisavete i Pavla u jednom beogradskom lokalu.

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Podsetimo, Jelisaveta i Miloš odlučili su da stave tačku na zajednički život jer su im se, kako se navodi, putevi razišli.

Iako je ljubav pukla, bivši supružnici su odlučili da spuste loptu i ostanu u prijateljskim odnosima, saznaje "Blic".

- Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni - otkrio nam je izvor blizak bivšem paru.

Autor: N.B.

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