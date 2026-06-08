VELIKI JE PRITISAK, KRENUĆU NA PSIHOTERAPIJE! Milica Jokić donela odluku, dotakla se i Mine Kostić i Slove Vasića: Nije im bilo lako...

Milica Jokić govorila je o estradi, problemima na poslu i mentalnom zdravlju.

Pevačica je u razgovoru za medije govorila je i o koleginici Mini Kostić koja se nalazi na lečenju u bolnici Laza Lazarević.

- Uh, generalno taj ceo pritisak vezan za estradu i za javni život, činjenica je da smo uvek pod nekim pritiskom i da nije lako. Ali opet s druge strane, ima tu mnogo faktora i iz privatnog života verovatno koji utiču na sve to. Tako da ne znam šta bih rekla. Ja svakako javno pružam podršku Mini Kostić i Slobi Vasiću. Sigurno da im nije bilo lako - rekla je Milica.

Milica je otkrila da se nada da će se Mina brzo oporaviti:

- Ja isto sam baš pitala prijatelje da li možda znaju šta se dešava, ali nisam dobila još nikakvu informaciju. Žao mi je iskreno, ali ja se nadam da će biti dobro i sigurna sam da će biti dobro.

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Kada je reč o ljubavnim odnosima i upoznavanju preko društvenih mreža, pevačica ima jasan stav i priznaje da lično ne praktikuje takav vid komunikacije.

- Ja sam rekla da ja ne odgovaram na primer lično. Ja ne odgovaram na poruke preko Instagrama u smislu zahteva i to, iz razloga zato što smatram da mi to baš i nije toliko realno. Ali opet s druge strane, ima mnogo ljudi koji su se upoznali preko društvenih mreža pa su završili u brakovima i šta ja znam - naglasila je ona.

Jokićeva je govorila i o problemima koje sa sobom nosi njen posao.

- Veliki je pritisak u ovom poslu. Mislim da je veliki pritisak i ljudima koji se bave poslovima koji nisu vezani za javnu scenu, ali pogotovo je negde pritisak tu... Znaš, svi te gledaju, razmišljaš uvek da li ćeš nešto da pogrešiš, da li će neko da te osudi za nešto. Nije to lako, znaš, i pritom na sve to i privatni život sa strane - ispričala je Milica.

Milica je priznala da razmišlja da krene na razgvore sa stručnim licima iz oblasti psihologije kako bi negovala svoje mentalno zdravlje.

- Baš sam razmišljala da krenem onako da idem iz razloga zato što smatram da je to sasvim normalno u današnje vreme i da to apsolutno nije nikakva loša stvar. Samo dobro može da donese svakome od nas, da jednostavno pričamo sa nekim, pogotovo mi javne ličnosti koje nemamo baš mnogo ljudi oko sebe da kažem kojim možemo da se onako otvorimo. Tako da mislim da je nama to svima negde potrebno da bi se osećali bolje i onako da sve iz sebe što se kaže izbacimo loše - iskrena je bila pevačica.

Autor: D. T.