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Porodica Mine Kostić se oglasila devetog dana njenog lečenja na psihijatriji: Evo šta je s pevačicom

Izvor: pink.rs/informer, Foto: google maps/printscreen, Pink.rs ||

Nakon što je pevačica Mina Kostić provela devet dana u bolnici "Laza Lazarević", oglasio se njen brat i otkrio detalje njenog zdravstvenog stanja.

Milan Ivanović, inače Minin brat od tetke, ispričao je da se pevačica sada oseća bolje.

- Mogu samo da kažem da je Mina dobro i da ide nabolje, oporavlja se. Dogovorili smo se da ne dajemo druge informacije za medije, moji su mi tako rekli. Nadam se da me razumete - rekao je on za Informer.

Foto: google maps, e-stock/miloš rafailović

Mane Ćuruvija, poznat kao Kasper, danas je bio u poseti svojoj verenici Mini, gde se zadržao oko sat vremena.

Nakon napuštanja bolnice, Kasper nije bio raspoložen za razgovor sa novinarima, pa je samo kratko odgovorio na pitanje kako je pevačica.

Foto: Pink.rs, google image search

- Mina je odlično - rekao je Kasper za Blic nakon napuštanja bolnice i uputio se u nepoznatom pravcu.

Autor: D.T.

#Mane Ćuruvija Kasper

#Milan Ivanović

#Mina Kostić

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