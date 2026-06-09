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Folk pevač prvi put o porodičnoj tragediji, na ivici suza: Nisam još uvek svestan, nisam došao sebi...

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Poznati folk pevač Nebojša Vojvodić juče je u jednoj vinariji promovisao svoje nove pesme, a početkom godine suočio se sa teškom porodičnom tragedijom, kada je ostao bez oca.

Iako bol ne prolazi, smogao je snage da nastavi dalje i posveti se poslu. Ipak, pred pripadnicima sedme sile otvorio je dušu i priznao kako se oseća.

Foto: Pink.rs

- Nisam još dovoljno ni svestan, nisam došao sebi. Nisam spreman da pričam mnogo o tome, možda je sad i najgori momenat što objavljujem pesme, ali sam odlučio jer kako kažu "Pravi šampion se postaje kad izađeš na teren i pobediš kad je najteže". Tako sam i ja odlučio sada, ali ne bih dalje na tu temu - rekao je Nebojša Vojvodić i priznao da će mu otac večeras posebno nedostajati.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Mnogo će mi on večeras nedostajati. Mada, on je nekako uvek bio u pozadini, nije se isticao, bio je skroman čovek, ali sam uvek imao njegovu podršku, kao što sam imao i majčinu. Nedostajaće mi - rekao je pevač sa knedlom u grlu.

Autor: D. T.

#Nebojša Vojvodić

#pevač

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