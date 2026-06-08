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Prekinut nastup MC Stojana u Hrvatskoj! Pevač se srušio i pao sa bine, pogledajte snimak (VIDEO)

Izvor: pink.rs/telegraf.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

MC Stojan doživeo je peh tokom nastupa na otvaranju jednog kluba u Hrvatskoj, kada je pao sa scene.

Dok je izvodio svoj poznati hit, približio se samoj ivici bine, izgubio ravnotežu i naočigled svih pao pravo u publiku. Snimak ovog incidenta odmah je počeo da kruži mrežama, a prisutni su ostali u potpunom šoku, baš kao i sam pevač.

Obezbeđenje i ljudi iz prvih redova pritrčali su Stojanu u pomoć, a pevač se odmah podigao i poručio:

- Dobro je, živ sam - rekao je MC Stojan. Nakon što se snimak proširio mrežama, pevač se našalio:

- Nije važno koliko puta padneš, već koliko puta ustaneš - napisao je pevač.

Podsetimo, MC Stojan se u oktobru prošle godine tajno oženio u Bugarskoj. Iako identitet svoje supruge i dalje krije, jedan detalj ipak je isplivao o njoj! Pevačeva supruga je po zanimanju stjuardesa.

Foto: Instagram.com/mc_stojan

Njih dvoje su, navodno, flertovali u avionu, a onda joj je on dao broj telefona i Instagram. Ona mu se vrlo brzo javila i započeli su vezi.

Devojka je poreklom iz Bugarske i nije znala ko je MC Stojan, sve dok nije videla njegov Instagram profil koji je dobila u avionu.

Autor: D. T.

#MC Stojan

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