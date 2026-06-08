DOBIĆEMO BEBU! Nataša Bekvalac objavila prelepe vesti, još jedna prinova u porodici: Stiže nam... (FOTO)

Srpska pop zvezda Nataša Bekvalac sa pratiocima na Instagramu podelila je novu radosnu vest, a čestitke stižu sa svih strana!

Katarina Šarović, Natašina sestra, u blagoslovenom je stanju, što je bio odličan povod da se okupe sestre i otvore šampanjac u tu čast.

- Dobićemo bebuuuuu. Mama Katarina Šarović rodiće devojčicu, a mi postajemo tetke - napisala je pevačica i dodala:

- E pa još jedna Bekvalčeva stiže, spremite se, letećemoooo - poručila je muzička zvezda Nataša Bekvalac.

Podsetimo, Katarina je na ludi kamen stala u novembru prošle godine, a Nataša je tada bila posebno emotivna.

- Udala se moja ljubav - napisala je tada Nataša Bekvalac, koja se na veselju latila mikrofona i otpevala pesmu "Ponovo", jedan od svojih najvećih hitova.

Autor: D. T.