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DOBIĆEMO BEBU! Nataša Bekvalac objavila prelepe vesti, još jedna prinova u porodici: Stiže nam... (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Srpska pop zvezda Nataša Bekvalac sa pratiocima na Instagramu podelila je novu radosnu vest, a čestitke stižu sa svih strana!

Katarina Šarović, Natašina sestra, u blagoslovenom je stanju, što je bio odličan povod da se okupe sestre i otvore šampanjac u tu čast.

- Dobićemo bebuuuuu. Mama Katarina Šarović rodiće devojčicu, a mi postajemo tetke - napisala je pevačica i dodala:

Foto: Instagram.com

- E pa još jedna Bekvalčeva stiže, spremite se, letećemoooo - poručila je muzička zvezda Nataša Bekvalac.

Podsetimo, Katarina je na ludi kamen stala u novembru prošle godine, a Nataša je tada bila posebno emotivna.

Foto: Instagram.com

- Udala se moja ljubav - napisala je tada Nataša Bekvalac, koja se na veselju latila mikrofona i otpevala pesmu "Ponovo", jedan od svojih najvećih hitova.

Autor: D. T.

#Katarina Šarović

#Nataša Bekvalac

#Trudnoća

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