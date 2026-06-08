Sin Marine Gagić i Darka Lazića kreće u prvi razred! Roditelji ne kriju sreću, Aleksej oduševio sve (FOTO)

Sin pevcača Darka Lazića, Aleksej, ovog septembra seda u školske klupe, a njegova majka Marina Gagić podelila je trenutak čistog ponosa zbog uspeha koji slavi zajedno sa bivšim partnerom.

Ona je na Instagramu objavila prelepu fotografiju na kojoj njihov naslednik pozira sa kapicom na kojoj piše "Diplomirani predškolac" i bedžom sa svojim imenom.

Uz sliku nasmejanog sina, Marina je stavila emotikone koji plaču od sreće i plavo srce, dokazavši koliko je ovaj dan emotivan za celu porodicu.

Fanovi ne prestaju da komentarišu da je dečak pokupio najbolje gene svojih roditelja i masovno im čestitaju na novom životnom poglavlju.

Mali Aleksej dobio je diplomu i medalju za osvojeno prvo mesto na memorijalnoj biciklijadi. Mališan je pozirao sa medaljom oko vrata dok je u rukama držao diplomu, a ponosna mama je sve objavila na mrežama i nema sumnje da je bila presrećna zbog uspeha sina.

Podsetimo, Marina je imala samo 19 godina kada je uplovila u vezu sa Darkom Lazićem, sa kojim je dobila sina. Njih dvoje su se verili, ali je ubrzo pukla tikva pa su se rastali.

Naime, Darko Lazić je iz odnosa sa pevačicom Anom Sević dobio ćerku Lorenu, zatim je sa Marinom Gagić dobio sina Alekseja, dok iz braka sa sadašnjom suprugom Katarinom ima ćerku Srnu.

Autor: D. T.