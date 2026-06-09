Mia Borisavljević proslavila rođendan, pa se odmah pohvalila poklonima: Ćerke je oduševile kreativnošću, a muž Bojan je OBORIO S NOGU! (FOTO)

Oni važe za jedan od najskladnijih parova na našoj estradi.

Popularna pevačica Mia Borisavljević juče je proslavila svoj 42. rođendan, pa se odmah pohvalila svojim pratiocima na društvenim mrežama poklonima koje je dobila. Ona je bile oduševljena iznenađenjem koje joj je priredio suprug Bojan Grujić.

Nju je sačekala rođendanska torta, a onda su usledili pokloni njenih najmilijih.

Ona je pokazala da je od ćerke dobila knjigu "Tajanstvene pojave u našem narodu. Kremansko proročanstvo".

Mia je takođe dobila i zlatni lančić sa privescima u obliku početnih slova imena svoje dece, Eme i Tee. Međutim, nju je najviše oduševio rođendanski poklon koji je dobila od supruga.

U teretanu su momci iz dostave uneli spravu koju je ona dugo želela, a uz to je dobila i ogroman buket cveća i bombonjeru. Zbog toga se Mia bacila u zagrljaj svom suprugu, te su takvu zajedničku, zaljubljenu fotografiju podelili sa svojim pratiocima.

Autor: R.L.