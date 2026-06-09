Starija je od njega 11 godina, a kad se popne na štikle ŠIJE GA I U VISINI! Evo koliko su visoki Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur!

Vest o njihovoj vezi odjeknula je kao bomba.

Najnovija vest koja nekoliko dana potresa domaću javnost jeste da su glumic Pavle Mensur i Jelisaveta Orašanin otpočeli ljubavnu romansu.

Jelisaveta se tek razvela od košarkaša Miloša Teodosića, sa kojim ima dvoje dece, a već je sreću pronašla kraj mlađanog naslednika glumačkog para Irfana Mensura i Srne Lago.

Dvadesetšestogodišnji Pavle mlađi je od crnokose zavodnice čak 11 godina, a mnogi se pitaju da li je Jelisaveta viša od njega, pošto je dobro poznato da je zgodna glumica viša od proseka.

Jelisavetina visina iznosi 178 cm, dok je Pavle visok 186. Razlika je 8 cm, pa ona, kad se popne na visoke potpetice, deluje kao da je viša od njega.

Pavle i Jelisaveta su već viđeni u javnosti, gde su bez zadrške razmenjivali nežnosti, što možete pogledati u nastavku.

Autor: R.L.