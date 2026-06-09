AKTUELNO

Domaći

Starija je od njega 11 godina, a kad se popne na štikle ŠIJE GA I U VISINI! Evo koliko su visoki Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Vest o njihovoj vezi odjeknula je kao bomba.

Najnovija vest koja nekoliko dana potresa domaću javnost jeste da su glumic Pavle Mensur i Jelisaveta Orašanin otpočeli ljubavnu romansu.

Jelisaveta se tek razvela od košarkaša Miloša Teodosića, sa kojim ima dvoje dece, a već je sreću pronašla kraj mlađanog naslednika glumačkog para Irfana Mensura i Srne Lago.

Foto: instagram.com, E-Stock/Nataša Rajaković

Dvadesetšestogodišnji Pavle mlađi je od crnokose zavodnice čak 11 godina, a mnogi se pitaju da li je Jelisaveta viša od njega, pošto je dobro poznato da je zgodna glumica viša od proseka.

Jelisavetina visina iznosi 178 cm, dok je Pavle visok 186. Razlika je 8 cm, pa ona, kad se popne na visoke potpetice, deluje kao da je viša od njega.

Pavle i Jelisaveta su već viđeni u javnosti, gde su bez zadrške razmenjivali nežnosti, što možete pogledati u nastavku.

Foto: Pink.rs

Autor: R.L.

#Jelisaveta Orašanin

#Pavle Mensur

POVEZANE VESTI

Domaći

Pink.rs paparaco: Jelisaveta i Pavle Mensur nerazdvojni, ne kriju zaljubljenost, Teodosić pao u zaborav (FOTO)

Domaći

EVO KO JE GORAN RATKOVIĆ RALE, NOVI DEČKO ANE NIKOLIĆ! Imao afere sa pevačicama, šišale ga na spavanju: Pala i tužba!

Koronavirus

EVO KOLIKO SU DUGO U VEZI JELISAVETA I PAVLE MENSUR! Isplivala zajednička slika koja je sve otkrila: Svi analiziraju detalje

Domaći

Više se ne kriju! Jelisaveta izvela 11 godina mlađeg Pavla u noćni izlazak: Razmenjivali nežnosti pred svima

Domaći

Evo ko je pevač za kojeg se priča da je dečko Džejle Ramović: Stariji je od nje i ozbiljan frajer (FOTO)

Domaći

U JEKU SKANDALA OKO RAZVODA, OGLASILA SE Jelisaveta Orašanin! Glumica jednim gestom svima otkrila šta se dešava u njenom životu!