Virus je ostavio POSLEDICE NA SRCE! Didi Džej prošla kroz težak period, otkrila kakve su prognoze lekara!

Moraće da se postara za svoje zdravlje.

Pevačica Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej oglasila se nakon zdravstvenih problema sa kojima se suočila i otkrila prognoze lekara.

Kako je Didi Džej ranije navela, virus koji je preležala ostavio je posledice na njeno srce, zbog čega je bila primorana da se podvrgne dodatnim pregledima i strogo se pridržava saveta lekara.

Iako se trenutno oseća bolje, njen period oporavka trajaće još najmanje tri meseca.

- Doktor mi je rekao da će oporavak trajati još tri meseca... Nakon tri meseca organizovaću veliki povratak na scenu - poručila je pevačica zabrinutim fanovima.

Iako je navikla na dinamičan način života i brojne nastupe, sada je zdravlje stavila na prvo mesto. Inače, Didi je nedavno je za Informer ispričala kako je njena bolest počela.

- Lečim se, virus mi je napao i srce. Nikada pre nisam bila tako bolesna i sve je došlo iznenada. U početku nisam ni znala šta mi se dešava, dok sam bila na revijama u Njujorku počela sam da se osećam veoma loše i onda sam potražila pomoć lekara - ispričala je ona nedavno.

Autor: R.L.