Bekim Fehmiu i Branka Petrić imali su FILMSKU LJUBAV, koja se završila tragedijom, a sada joj se SREĆA OPET OSMEHNULA: Čuvena glumica POSTAJE PRABAKA!

Godinama su važili za najlepši i najskladniji glumački par.

Nika Fehmiu, ćerka poznatog glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmijua, u drugom je stanju, što znači da Branka Petrić postaje prabaka, o čemu se i te kako priča. Radosne vesti je na svom Instagramu podelila buduća baka Snežana, objavivši fotografiju na kojoj njena ćerka Nika, u haljini pripijenoj uz telo, ponosno pokazuje trudnički stomak, ne skidajući osmeh sa lica.

Nika, koja je rođena 1995. godine u Njujorku i danas radi u filmskoj industriji, nedavno se udala, a sada će porodično stablo, čiji su koren postavili upravo Branka i Bekim, dobiti novu granu.

Branka i Bekim prvi put su se sreli na Fakultetu dramskih umetnosti, iako ljubav nije planula na prvi pogled. Spojila ih je Sonja Dojčinović na časovima plesa, gde je Branka bila toliko oduševljena Bekimovim talentom da mu je savetovala da pređe u baletsku umetnost. Bili su potpuno različitog porekla - Bekimov otac bio je Albanac sa Kosova i Metohije, dok je Brankin otac bio katolik, a majka Srpkinja.

Zanimljivo je da je Branka u početku odbijala Bekimova udvaranja. Dok su radili na predstavi "Jaje", on ju je nekoliko puta pitao da mu bude devojka, ali ona nije htela jer joj se činio "suviše mlad".

Ipak, sudbina je imala drugačije planove. Dok je Bekim bio u vojsci, razmenjivali su emotivna pisma puna nežnosti, nazivajući jedno drugo "anđele" i "moj vitez". Jedno od najromantičnijih pisama Bekim je napisao iz Novog Vinodolskog, gde je opisao noć punu svitaca pod ljubičastim nebom, ističući da će mu ta noć "doći glave".

Sudbonosno "da" izgovorili su 1968. godine i u braku dobili sinove Uliksa i Hedona.

Zajedno su proveli 43 godine, gradeći odnos koji je Branka opisala kao biljku koju treba negovati i osvežavati, s obzirom na to da je Bekim i posle mnogo godina braka umeo da je iznenadi.

Nažalost, njihova ljubav u fizičkom smislu završila se 2010. godine tragično, kada je proslavljeni glumac izvršio samoubistvo. Upravo je Branka pronašla njegovo beživotno telo. O tom stravičnom danu kasnije je rekla da ništa nije nagoveštavalo tragediju, a mračna ironija leži u tome što je samo dan ranije igrala u predstavi "Tako je moralo biti", u kojoj glavni lik sebi oduzima život hicem iz pištolja.

Autor: R.L.