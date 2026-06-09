Digao ruke od nje, pa smuvao stariju koleginicu: Evo koju pevačicu je muvao Pavle Mensur pre Jelisavete

Mladi glumac Pavle Mensur i glumica Jelisaveta Orašanin privlače veliku pažnju javnosti otkako su se pojavile informacije o njihovoj navodnoj vezi.

U međuvremenu, isplivao je i zanimljiv detalj iz Pavlove prošlosti koji ga povezuje sa pevačicom Teodorom Džehverović.

Naime, mnogi su zaboravili na njihovu javnu komunikaciju na društvenim mrežama iz leta 2023. godine. Iako nije poznato kada su se upoznali, poznato je da se prate na Instagramu, gde su jednom prilikom privukli pažnju svojih pratilaca.

Tokom odmora na Sejšelima, Teodora je redovno objavljivala fotografije sa plaže u kupaćim kostimima, a jedna od objava posebno je privukla Pavlovu pažnju.

Glumac je tada ostavio kratak komentar: „Ok“, što je među pratiocima izazvalo brojne spekulacije i različita tumačenja.

Pevačica mu je ubrzo odgovorila emodžijem knjige, dodatno podgrevši znatiželju javnosti.

Šta je tačno želela da poruči ovim odgovorom nikada nije razjašnjeno, pa je njihova kratka razmena poruka

Jelisaveta odlepila za mlađim kolegom

Podsetimo, glumica Jelisaveta Orašanin uživa u ljubavi sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom od marta ove godine, a njihov odnos je iz prijateljskog prerastao u ljubavni nakon što mu se ona žalila da je nesrećna u braku s Milošem Teodosićem, saznaje Kurir.

Njih dvoje su, prema rečima upućenih, počeli da se intenzivno druže početkom ove godine, ali je u njihovom društvu tada bilo i drugih njihovih kolega i prijatelja. Međutim, do zbližavanja je došlo nakon što su njih dvoje nastavili da se viđaju i nasamo.

Podsetimo, Jelisaveta i Miloš Teodosić odlučili su da stave tačku na svoju bračnu zajednicu posle devet godina. Oni su ostali u dobrim odnosima, a rastanak je protekao civilizovano i bez skandala, i to prvenstveno zbog dece, koja su im prioritet. Kako navode upućeni, odluku o rastanku su doneli jer su im se putevi i pogled na zajednički život razišli. Bivši par se dogovorio o svim detaljima razvoda, pa je glumica ostala u porodičnom stanu na Vračaru, u blizini Hrama Svetog Save, dok je bivši košarkaš prešao u manji stan.

Autor: N.B.