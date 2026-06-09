Posle drugog porođaja je ugradila 300 KUBIKA U GRUDI! Ovako je Jelisaveta Orašanin izgledala BEZ SILIKONA! (FOTO)

Sada je u srećnoj vezi sa 11 godina mlađim kolegom.

Glumica Jelisaveta Orašanin trenutno je u centru dešavanja, ali ne zbog nove uloge u filmu ili predstavi, već zbog svog privatnog života. Pre nekoliko dana objavljena je vest da je stavila tačku na svoj, devet godina dug, brak sa košarkašem Milošem Teodosićem, a odmah nakon toga je odjeknuo trač da je smuvala 11 godina mlađeg kolegu Pavla Mensura.

Ipak, već sutradan pojavile su se slike koje potvrđuju da ovo ipak nije trač, i da su Jelisaveta i Mensur zaista u ljubavi.

Iako je glumica 11 godina starija od Pavla, ta razlika uopte nije primetna, s ozbirom da Jelisaveta izgleda kao prava bomba. Osim što vodi računa o svom izgledu, ona se nakon drugog porođaja podvrgla i estetskoj korekciji, te je ugradila silikonske implante u grudi.

Izvor blizak glumici tada je otkrio da je ona stavila 300 kubika u grudi, jer je oduvek patila zbog malog poprsja, a nije htela da ide pod nož dok se ne ostvari u ulozi majke.

A kako je glumica izgledala pre ovih estetskih intervencija pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.