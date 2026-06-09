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Napravili pravi raj na Avali! Vila bivšeg fudbalera oduzima dah: Imaju bibilioteku, kamin, a tek da vidite dvorište koje oduzima dah (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Nekadašnji fudbaler Nikola Lazetić i njegova supruga Sonja godinama uživaju u porodičnom životu daleko od gradske gužve, a dom koji su stvorili na Avali privlači pažnju svojom toplinom i luksuzom.

Nakon što su napustili vilu na Dedinju, odlučili su da mir pronađu u prirodi, gde su uredili imanje iz snova.

Delić porodične oaze sada su pokazali i pratiocima, koji su ostali oduševljeni enterijerom i detaljima koji odišu elegancijom.

Foto: Instagram.com

Kako je objavila na društvenim mrežama u kući imaju ogromnu kućnu biblioteku od poda do plafona. U dnevnoj sobi je smešten veliki kamin, a nameštaj je u sivim tonovima.

Živeli u vili na Dedinju, pa se preselili

Inače, raskošna vila na Avali okružena je zelenilom i svim prirodnim lepotama.

- Tačno je da smo kupili plac i da nam predstoji selidba. Nikola i ja smo dosta dugo tražili gde ćemo da se nastanimo. Gledali smo razna mesta po Kosmaju i na Fruškoj gori, ali smo se na kraju ipak odlučili za Avalu - rekla je Sonja jednom prilikom i dodala da su ona i bivši fudbaler kupili imanje na kojem se nalazi i šuma.

Foto: Instagram.com

Sonja je takođe otkrila da je većinu posla oko radova prepustila svom dragom, dok su u uređenju učestvovali zajedno, a da je zadovoljna rezultatima i da je novi dom Sonje i Nikole Lazetića zaista bajkovito mesto kao stvoreno za uživanje, redovno se hvali pratiocima na društvenim mrežama.

Foto: Instagram.com/makilazetic

Iza visoke ograde nalazi se ogroman travnjak o kojem se posebno vodi računa, i čini se da je svaka travka pokošena pod konac, te je i idealna za njihove kućne ljubimce, opasne pse rase kane korso.

Na travnatoj površini, mesto je moralo biti obezbeđeno za veliki bazen na kojem atraktivna Sonja provodi sunčane dane, kao i đakuzi savršen za relaksaciju.

Sve lepote življenja ove porodice vidne su putem nekoliko Sonjinih fotografija koja je jednom prilikom takođe otkrila da će njihovo imanje imati i ergelu.

Autor: N.B.

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