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Ne trošite vino: Emotivna promocija i najava muzičke trilogije Nebojše Vojvodića

Izvor: Pink.rs, Foto: ustupljene fotografije/Damir Vijković ||

U prelepom ambijentu Beton hale i Vinarije Salaš, pevač Nebojša Vojvodić predstavio je svoju novu pesmu „Ne trošite vino“, a ovom prilikom publici je otkrio i da uskoro stižu još dve nove numere koje će zajedno sa aktuelnim singlom činiti jedinstvenu muzičku trilogiju.

Pred brojnim predstavnicima medija, prijateljima, saradnicima i kolegama, Nebojša je održao iskren i emotivan govor, zahvalivši se svima koji su godinama bili deo njegovog profesionalnog i životnog puta. Posebnu zahvalnost uputio je svojoj porodici, kao i kumu, Marko Cvetković, koji se kao producent i aranžer potpisuje ne samo na pesmu „Ne trošite vino“, već i na dve nove kompozicije koje publika s nestrpljenjem očekuje.

Foto: ustupljene fotografije/Damir Vijković

Među zvanicama koje su svojim prisustvom uveličale ovo veče bili su Jelena Kostov, Milan Mitrović, Dragana Katić, Siniša Medić, Petar Mitić i Ivana Pavković, kao i mnogi drugi prijatelji i saradnici.

Foto: ustupljene fotografije/Damir Vijković

Nakon zvaničnog dela programa, atmosfera je prerasla u pravo slavlje. Nebojša je, na oduševljenje prisutnih, zapevao desetak svojih pesama uz pratnju svog benda i tamburaškog sastava Ravnica, koji je čitavoj večeri dao poseban vojvođanski šarm i toplinu.

Dodatni razlog za slavlje bio je i veliki životni jubilej, jer Nebojša uskoro puni 40 godina. Upravo zato ovo okupljanje nije bilo samo promocija nove pesme, već i proslava uspešne karijere, prijateljstava, porodice i svega onoga što ga je dovelo do ovog važnog trenutka.

Foto: ustupljene fotografije/Damir Vijković

Sudeći po reakcijama publike i energiji koja je obeležila ovo veče, „Ne trošite vino“ je tek početak jednog uzbudljivog muzičkog poglavlja. Nebojša Vojvodić još jednom je pokazao da iskrena emocija, kvalitetna muzika i ljudi koji veruju jedni u druge ostaju najbolja formula za trajanje i uspeh.

Foto: ustupljene fotografije/Damir Vijković

Autor: N.B.

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