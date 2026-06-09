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Doktor je stavio previše filera: Sofija Milošević progovorila o agoniji zbog estetske intervencije, otkrila se detalje

Izvor: kurir, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Sofija Milošević, jedna je od najlepših manekenki sa naše scene, a da ulaže u svoj i fizički izgled govorila je više puta, a i očigledno je.

Međutim, jednom prilikom Sofija je odlučila da koriguje podočnjake, a nakon posete lekaru i dogovora, intervencija je počela. Međutim, doktor je pogrešio i stavio joj previše filera.

Manekenka je nedavno pričala o detaljima ove neprijatne situacije.

Podočnjaci do pola lica

- Požalila sam se doktoru na podočnjake i zamolila ga da mi nešto uradi povodom toga. On je meni stavio previše filera. Spustili su se do pola lica, ali ja tada nisam znala šta se desilo. Gostovala sam i po emisijama, izgledala sam kao da su me pčele izujedale, bila sam očajna. Konsultovala sam dermatologe, niko nije znao u čemu je problem. Na kraju sam pomislila možda loše starim i počela sam to da prihvatam - otkrila je Sofija u podkastu "Sigurno mesto".

Foto: Instagram.com/@sofijamilo

Prema njenim rečima, u čemu je problem saznala je kada je otišla kod drugog doktora da uradi "prp" tretman.

"Morala sam sve da istopim"

- On me je pitao šta mi se desilo sa licem. Bio je ubeđen da sam radila jagodice. Kada sam mu ispričala da sam stavljala filere zbog podočnjaka, odmah je shvati šta se desilo. Pogledao je i rekao da se filer skroz spustio. Morala sam sve to da istopim. Nije bilo bolno, ali sam se kući vratila sa svojim oblikom lica. Tako da filere više nikada neću raditi. Kad dođe vreme uradiću fejslifting - rekla je tada Sofija.

Foto: Instagram.com/@sofijamilo

Manekenka je govorila i o nezi i priznala da nije rob svakodnevnog "mackanja".

- Da se ljudi ne zgranu, ja se mackam samo četiri puta nedeljno, tri puta nedeljno me mrzi i samo skinem šminku, umijem se i legnem da spavam. Bez kreme i ne opterećujem se. Nekad treba da pustiš kožu samo da diše - istakla je Sofija i dodala da je 80 odsto nege zdrava ishrana, koju ona praktikuje.

Influenserka Sofija Milošević privukla je pažnju javnosti, ovog puta zbog svog izgleda, konkretno lica. Ona je gostovala u jednoj emisiji gde je govorila o privatnom i poslovnom životu. Međutim, korisnicima društvenih mreža je za oko zapalo to što je njen izgled primetno promenje.

U komentarima koji su se ubrzo pojavili ispod objava, pojedini pratioci spekulišu da je Milošević „preterala sa botoksom“, navodeći da su promene na njenom licu „previše uočljive“ u odnosu na raniji period.

„Ne liči više na sebe“,"Crna Sofija, šta ti botoks uradi" „Bila je prirodno lepa, ovo joj nije trebalo“, samo su neki od komentara koji kruže mrežama.

Autor: N.B.

#Ispovest

#Manekenka

#Sofija Milošević

#estetska operacija

#filer

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