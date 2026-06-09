Pavle Mensur bio u vezi sa bivšim učesnicom Elite?! Isplivali detalji romanse, svi u šoku

Mladi glumac Pavle Mensur se našao u centru pažnje javnosti zbog svog emotivnog života. Trenutno, glumac uživa u romantičnoj vezi sa poznatom glumicom Jelisavetom Orašanin, koja je od njega starija 11 godina. Kako saznaju domaći mediji, on je bio u vezi sa bivšom rijaliti učesnicom Milicom Veličković.

Kako dalje saznaju mediji, glumac i bivša rijaliti učesnica imali su kratku romansu koju je Pavle Mensur vešto krio od očiju javnosti.

Ono što je posebno interesantno jeste da je mladi glumac ovu vezu držao u strogoj tajnosti, te je nije javno eksponirao, za razliku od svojih prethodnih veza sa ostalim devojkama koje su bile znatno vidljivije u javnosti.

Kako navodi izvor "Blica" njih su upoznali zajednički prijatelji.

- Milica i Pavle su odrasli u istom kraju, upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a potom su odnos podigli na viši nivo. Veza je kratko trajala, rastali su se bez ružnih reči i svako je nastavio svojim putem - rekao je izvor za domaće medije.

Jelisaveta odlepila za mlađim kolegom

Podsetimo, glumica Jelisaveta Orašanin uživa u ljubavi sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom od marta ove godine, a njihov odnos je iz prijateljskog prerastao u ljubavni nakon što mu se ona žalila da je nesrećna u braku s Milošem Teodosićem, saznaje Kurir.

Njih dvoje su, prema rečima upućenih, počeli da se intenzivno druže početkom ove godine, ali je u njihovom društvu tada bilo i drugih njihovih kolega i prijatelja. Međutim, do zbližavanja je došlo nakon što su njih dvoje nastavili da se viđaju i nasamo.

Stavili tačku na bračnu zajednicu posle devet godina

Podsetimo, Jelisaveta i Miloš Teodosić odlučili su da stave tačku na svoju bračnu zajednicu posle devet godina. Oni su ostali u dobrim odnosima, a rastanak je protekao civilizovano i bez skandala, i to prvenstveno zbog dece, koja su im prioritet.

Kako navode upućeni, odluku o rastanku su doneli jer su im se putevi i pogled na zajednički život razišli. Bivši par se dogovorio o svim detaljima razvoda, pa je glumica ostala u porodičnom stanu na Vračaru, u blizini Hrama Svetog Save, dok je bivši košarkaš prešao u manji stan.



Autor: N.B.