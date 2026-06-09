Naša voditeljka pokazala raskošno imanje! Ovo je njena oaza mira van grada: Veliki voćnjak, ogromni travnjaci i prava seoska idila

Voditeljka Marija Egelja svaki slobodan trenutak koristi da ode u prirodu, a malo ko zna da ima veliko i raskošno imanje daleko od centra grada.

Naime, voditeljka je snimila voćnjak na placu koji su ranije sređivali njeni roditelji, te je pokazala pored voćnjaka da ima i veliko prostranstvo i prostor koji se pametno iskoristio.

Pored toga što snima stan, nema problem da pokaže i kako izgleda njena oaza mira, a mnogi joj na mrežama sugerišu da treba da nastavi da održava imanje i da je to nešto čime retko ko može da se pohvali.

Inače, Marija je za Blic nedavno govorila o povratku na male ekrane.

- Dosta mi pišu, zaista i to i gledaoci i kolege:“Nedostaješ nam, kad se vraćaš?”.

Ovo mi je druga trudnoća i drugo porodiljsko i stvarno svaka čast na zakonu naše države koji toliko radi na porodici time što majkama omogućava godinu dana odsustva.

U drugim državama to nije tako i majke se već posle par meseci vraćaju. Svaka čast onima koje to žele, ali ja sam i sa prvim detetom, a sada i sa drugim sinom, želela da im se posvetim. Samo su jednom tako mali i tada smo im najpotrebniji, tako da se trudim da maksimalno iskoristim ovo vreme, a kada istekne, eto me.



Autor: N.B.