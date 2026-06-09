Ovo je malo ko znao! Evo čime se Vanesa bavi pored pevanja, otkrila sve pa napravila svoj tim od koleginica

Iako je godinama prisutna na domaćoj estradnoj sceni, Vanesa Šokčić retko se pojavljuje u medijima i ne eksponira svoj privatni život. Pevačica, koja je tokom devedesetih godina važila za jednu od najatraktivnijih javnih ličnosti, i danas privlači pažnju izgledom i energijom, a mnogi komentarišu da se gotovo nije promenila.

Vanesa je sada otkrila koja je tajna njene vitke linije i mladolikog izgleda, ali i zbog čega se poslednjih godina povukla iz medija. Kako kaže, ključ je u zdravim navikama, redovnim treninzima i radu na sebi, dok joj popularnost više nije prioritet kao nekada.

Pevačica je za domaće medije govorila je o povlačenju sa estrade.

- To je zdrav život, trening, mora da se radi na sebi - rekla je Vanesa pa je otkrila zbog čega se dugo nije pojavljivala u medijama:

- Iskreno mi starije kolege se nekako povlačimo, da tako kažem, mi smo tu pa smo tu, pevamo, radimo. Moram da kažem da je jako bitno da javne ličnosti imaju korektan odnos sa medijima, ali moramo da vodimo računa o svemu i paparacima koji su uvek tu.

Pevačica je prokomentarisala i svoj nadimak iz mladosti koji ponosno nosi.

- Mene i dalje zovu Plavi haos, ali to je bilo aktuelno kada sam imala 25 godina i kada sam pucala - rekla je Vanesa u "Premijera Vikend Specijalu" i dodala:

- Ima dosta mojih kolega kojima bih ja promenila izgled, ali kada uzmu mikrofon sve puca.

Vanesa je otkrila čime se bavi zadnjih godina pored pevanja:

- Ja sam u upravnom odboru ženskog fudbalskog kluba Crvene zvezde i često sam sa mojim devojkama koje podržavam i radim sve da im pomognem, te ne pevam toliko često - rekla je Vanesa i otkrila da je napravila svoj estradni tim:

- Ja bih bila špic, Ćana bi bila na golu, Zlata na odbranu, da odbrani sve nas. Mi se družimo godinama i to je jako lepo, dok je Đani živeo na Mirijevu, on je uvek kupio Zlatu i mene i nazivao nas Lokice sa Mirijeva - rekla je Vanesa.

Autor: N.B.