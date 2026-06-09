Jelisaveta bez brusa u majici, dok je Pavle grli! Isplivala fotka glumice i 11 godina mlađeg kolege od pre tri godine: Simpatije traju od tada?!

Vest da su glumica Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur u vezi iznenadila je mnoge. Njih dvoje se više ne kriju od očiju javnosti, a svima je promakla fotografija koju je Jelisaveta objavila pre tri godine.

Naime, pre tačno tri godine, Jelisaveta je na svom zvaničnom Instagram profilu objavila fotografiju koja iz današnje perspektive dobija potpuno novo značenje. Na ovoj zaboravljenoj slici zabeležen je trenutak u kojem se nalaze ona, Pavle Mensur i njihov kolega, glumac Miloš Petrović Trojpec.

Ovo društvo je tada zajedno provodilo vreme na jednoj rejv žurki, a fotografija svedoči o izuzetno opuštenoj i veseloj atmosferi. Jelisaveta je za taj izlazak odabrala izazovno izdanje, noseći dekoltiranu majicu bez brushaltera. On ju je tada prisno grlio, dok ni jedno ni drugo nisu skidali široke osmehe sa lica.

Pavle bio u vezi sa rijaliti učesnicom

Kako "Blic" saznaje, on je bio u vezi sa bivšom rijaliti učesnicom Milicom Veličković.

Kako dalje saznajemo, glumac i bivša rijaliti učesnica imali su kratku romansu koju je Pavle Mensur vešto krio od očiju javnosti.

Ono što je posebno interesantno jeste da je mladi glumac ovu vezu držao u strogoj tajnosti, te je nije javno eksponirao, za razliku od svojih prethodnih veza sa ostalim devojkama koje su bile znatno vidljivije u javnosti.

Kako navodi izvor "Blica" njih su upoznali zajednički prijatelji.

- Milica i Pavle su odrasli u istom kraju, upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a potom su odnos podigli na viši nivo. Veza je kratko trajala, rastali su se bez ružnih reči i svako je nastavio svojim putem - rekao je izvor za "Blic".

Autor: N.B.