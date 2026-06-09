EMOCIJE, MUZIKA I ISKRENE ISPOVESTI: 'Ami G Show' večeras otvara vrata najzanimljivijim pričama sa domaće estrade!

Ognjen Amidžić ugostiće Nikolu Rokvića, Bojanu Barović, Nenada Jovanovića i Ildu Šaulić, koji će otkriti najintrigantnije detalje iz privatnog i poslovnog života.

Večeras od 22 časa na TV PINK gledaoci će imati priliku da uživaju u jošjednoj uzbudljivoj epizodi "Ami G Show-a", a autor ivoditelj Ognjen Amidžić ugostiće pravu plejadu muzičkih zvezda izanimljivih gostiju. U studiju će mu se pridružiti Nikola Rokvić i Bojana Barović, Nenad Jovanović i Ilda Šaulić koji će publici doneti sjajnu atmosferu, ali i otkriti brojne zanimljive detalje iz svojih života i karijera.

Bračni par – Nikola Rokvić i Bojana Barović nedavno su obeležili deset godina braka. Oni će vernoj TV PINK publici otkriti tajnu njihovog odnosa koja mnogima služi za primer. Sa kakvim izazovima su se do sada susretali, ali i šta najviše vole i poštuju kod onog drugog i da li se slažu oko vaspitanja naslednika – ispričaće večeras Ognjenu. Nikola će predstaviti i svoju novu numeru “Svake mi se noći lumpuje”, ali i najaviti svoj koncert koji njegova publika sa nestrpljenjem iščekuje sredinom novembra ove godine.

Nenad Jovanović Blizanac će sa Ognjenom razgovarati o novoj pesmi „Ne pijem“, albumu „Na ovaj dan“ i brojnim nastupima širom regiona, ali i o temama koje uvek intrigiraju javnost. Kakav je danas njegov odnos sa bratom, kako gleda na periode kada se povlačio sa scene, koliko mu je popularnost promenila život i da li postoji nešto što ne bi ponovio - Nenad Jovanović će govoriti bez dlake na jeziku.

Ilda Šaulić će predstaviti svoju novu pesmu „Ljubav sigurna“, otkriti sve o svojim velikim planovima za naredni period i prvom solističkom koncertu u Sava Centru, koji predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka u njenoj karijeri. Biće reči i o muzičkom jubileju koji ove godine obeležava, odnosu prema publici, porodici i uspomenama koje zauzimaju posebno mesto u njenom životu.

Uz zanimljive razgovore, muziku, humor i neizostavne igrice po kojima je "Ami G Show" poznat, nema sumnje da nas večeras očekuje još jedna epizoda puna iznenađenja i dobre zabave. Zato ne propustite – "Ami G Show" večeras od 22 časa na TV Pink.

Autor: S.Paunović