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HIT SNIMAK! Ljuljaška 1 : Đani 0: Pevač doživeo peh na plaži, svi ostali u šoku (VIDEO)

Izvor: PINK.RS, Foto: Instagram.com, Pink.rs ||

Popularni folk pevač Radiša Trajković Đani ponovo je uspeo da zabavi svoje brojne pratioce na društvenim mrežama..

Ovoga puta pažnju javnosti privukao je snimkom sa odmora na moru, na kojem je zabeležen nesvakidašnji i veoma duhovit trenutak

Foto: Instagram.com

Naime, Đani je odlučio da se oproba na velikoj drvenoj ljuljašci postavljenoj na plaži. U početku je sve delovalo bezazleno, međutim, već nakon nekoliko zamaha izgubio je ravnotežu i završio u pesku.

Video: Instagram.com

Pad nije imao ozbiljnije posledice, a pevač je celu situaciju prihvatio sa osmehom i dobrom dozom humora.

- Je*ala mi ljuljaška familiju - napisao je Đani i nasmejao pratioce.

Video: Instagram.com

Poznato je da Đani često objavljuje zanimljive detalje sa svojih putovanja, nastupa i porodičnih okupljanja, pa ni ovaj snimak nije prošao nezapaženo.

Iako je pad mogao da bude neprijatan, sve se završilo bez povreda, a pevač je još jednom pokazao da ume da se našali i na svoj račun.

Foto: Instagram.com

Autor: N.B.

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