Oglasio se Kasper! Evo šta je poručio Mini Kostić dok leži u Lazi

Pevačica Mina Kostić već nekoliko dana nalazi se na lečenju u ustanovi Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" zbog narušenog zdravstvenog stanja.

Njen verenik, Mane Ćuruvija Kasper, hitno je doputovao iz Amerike, gde živi, kako bi bio uz nju, te je redovno posećuje na odeljenju psihijatrije.

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On se sada oglasio i na društvenim mrežama, gde je podelio ilustraciju Mininog lika kreiranu uz pomoć veštačke inteligencije. Uz emotivnu objavu, verenik pevačice kratko je poručio: "Moj ponos", uz simbol srca, pružajući joj na taj način javnu podršku u teškom periodu.

Kasper je isticao da neće davati izjave pripadnicima sedme sile.

- Mina je uvek bila otvorena i dostupna da priča otvoreno o svom životu celoj javnosti. Ova situacija je nešto što je samo stvar Mine i njene porodice. Od mene ne očekujte bilo kakve izjave. Nećete ih dobiti. Ja sam sada za medije samo slika bez tona. Mina je moj ton. Kada uskoro budemo jedno pored drugog, tada će te imati sliku i ton. Do tada, poštujte privatnost Mine i njene porodice i svih nas koji smo sastavni i neraskidivi deo njenog života. Ovo je privatna stvar i tako će ostati. Hvala unapred na razumevanju i poštovanju privatnosti - istakao je Kasper u obraćanju na društvenim mrežama.

Autor: D. T.